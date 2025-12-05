Sokakta Kullanılabilen Yarış Arabası Tanıtıldı! V8 Motor ve Dahası

Toyota, geçtiğimiz günlerde yayınladığı GR GT videosundan sonra iki yeni otomobili GR GT modelini tanıttı. Gazoo Racing tarafından geliştirilen en yeni spor otomobili GR GT, yeni çift turbo V8 motor da dahil olmak üzere son derece etkileyici özelliklerle birlikte geliyor.

Toyota GR GT Özellikleri

Toyota GR GT'nin gücünü hem benzin hem elektrikle desteklenen bir hibrit sistemden geliyor. Araçta yeni 4.0 litrelik V8 motor bulunuyor. Performansı üst seviyeye taşımak için iki turbo şarj ile donatılan motor elektrikle desteklenerek ek güç sağlanıyor. Bu sistem sayesinde en az 650 beygir gücü ve en az 850 Nm tork elde ediliyor.

Araba, kolay bir kontrol için motoru önde, gücü ise sadece arka tekerlere veren bir tasarıma sahip. Bu düzen, otomobilin ağırlığını ön ve arka tekerlekler arasında daha dengeli bir şekilde dağıtarak özellikle virajlarda daha kontrollü hareket edilmesini mümkün kılıyor.

Toyota'nın yolda yasal bir yarış otomobili olarak nitelendirdiği GR GT, Toyota tarihinde ilk kez tamamen alüminyum şasi kullanılan bir model olarak karşımıza çıkıyor. 1.750 kg ağırlığın altında tutulmaya çalışılan aracın oldukça hafif bir yapısı bulunuyor ki bu, yol tutuşu açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

Otomobilin ön ve arka tarafında yüksek ısıya dayanıklı ve çok güçlü karbon seramik frenler mevcut. Bu sayede çok yüksek sıcaklıklarda bile dayanıklılık sağlıyor. Art arda yapılan sert frenlerde bile etkililiğini korumaya devam ediyor. Bu arada yola uygun versiyon GR GT, yarış versiyonu GR GT3 ile aynı anda geliştirdi.

En hızlı arabalar arasında yerini alması beklenen GR GT3, GR GT ile birçok temel bileşeni paylaşıyor. Tıpkı yol versiyonunda olduğu gibi bu yarış otomobili de hafif bir yapıya sahip. Sürücü dostu bir şekilde geliştirilmesi sayesinde sadece profesyonel yarışçıların değil, bunu bir hobi olarak görenlerin de kolaylıkla sürebileceği bir araba olmasına dikkat edildi.