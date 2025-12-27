Yarım Saatte Şarj Olan Araba Tanıtıldı! Saniyeler İçinde 100 KM Hız

Lexus, en hızlı elektrikli SUV modelini tanıttı. Sadece 4,4 saniyede 100 km/s hıza ulaşan yeni hız canavarı hem tasarımı hem ileri düzey performansı ile otomobil tutkunlarının yeni ilgi odağı hâline geliyor. Çok uzun menzil sunan bu araba ayrıca çok kısa sürede şarj olmasıyla da önemli avantaj sağlıyor.

Lexus RZ 600e F Sport Performance Özellikleri

Lexus RZ 600e F Sport Performance, markanın elektrikli araç pazarında daha çok öne çıkmasını sağlayacak özelliklerle birlikte geliyor. Tamamen elektrikli araç sınıfına dahil olan bu modelin dış tasarımı, standart bir SUV modelinden beklenmeyecek bir tasarıma sahip. Lexus RZ 550e F Sport modeline göre yere yaklaşık 2 cm daha yakın olacak şekilde tasarlanan arabanın 21 inçlik Enkei jantları bulunuyor.

Arabanın yere daha yakın tasarlanması, daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Virajlı yollarda giderken savrulma gibi durumları minimum seviyeye indirerek daha dengeli bir yolculuk sunan araba, özel parçalar sayesinde yüksek hızlarda aracın titremesini önleyerek daha sessiz ve dengeli bir sürüş imkânı sağlıyor.

Araç yaklaşık 525 kilometrelik menzil sunuyor. Bu, özellikle şehir içi kullanımlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Günlük 50-60 kilometre yol yapıyorsanız bu arabayı haftada sadece bir kez şarj ederek bütün haftayı rahatlıkla çıkarmanız mümkün. Böylelikle şarj bitecek mi gibi sorularınız olmadan ulaşım ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz.

76.9 kWh batarya kapasitesine sahip olan otomobil, uzun yollarda da büyük avantaj sunuyor. Oldukça uzun mesafeleri tek bir şarjla katetmeyi mümkün hâle getiren araç sık sık mola verip şarj istasyonu bulma gibi zorunluluklardan sizi uzak tutuyor. Böylece tamamen yola odaklanabiliyorsunuz.

Bu aracın en iyi taraflarından biri, uzun yollarda mola verdiğinizde çok fazla beklemenize gerek bırakmaması. Öyle ki yaklaşık 30-40 dakikalık bir mola süresinde büyük ölçüde şarj edebiliyor ve bununla yüzlerce kilometre daha yol yapabiliyorsunuz.

Lexus RZ 600e F Sport Performance Fiyatı

Lexus RZ 600e F Sport Performance için 58.000 dolar (2 milyon 484 bin 575 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Aracın içine siyah renk hâkim. Bu siyaha ise mavi dikiş detayları eşlik ediyor. Bu iki renk sadece harika bir uyum sağlamakla kalmıyor, bununla birlikte otomobilin ne kadar gelişmiş olduğunu da yansıtıyor.