Leyla ile Mecnun Exxen ile Geri mi Dönüyor? İşte Detaylar

Leyla ile Mecnun Exxen dijital yayın platformu ile geri döneceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Peki, Leyla ile Mecnun yeni sezonda aynı kadro mu olacak? Bir dönemin en popüler dizisine dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Leyla ile Mecnun Exxen'de Ne Zaman Başlayacak?

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisi yeniden çekilecek. İddiaya göre Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda 10. yaşını kutlayan dizinin yayın haklarını satın aldı. Ilıcalı, satın alma işlemenin ardından popüler dizinin dijital yayın platformunda yayımlanması için kollarını sıvadı.

Ilıcalı'nın popüler dizinin yayın haklarını satın aldığı bilgisinin ortaya çıkmasının ardından çok sayıda insan dizinin kadrosunun aynı olup olmayacağını merak etmeye başlamıştı. Aktarılan bilgilere göre Leyla ile Mecnun Exxen kadrosu aynı kalacak. Çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin eski ekibiyle görüşmeler başlandı.

Dizinin yeniden çekilecek olması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda izleyici dizinin yeniden çekileceği için oldukça sevindi. Peki, Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayımlanacak? Paylaşılan bilgilere göre absürt komedi dizisinin çekimleri yaz mevsiminde başlayacak. Yapımın ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor. Milyonlarca hayrana sahip olan yapımın yönetmenliğini ise Onur Ünlü üstlenecek.

Leyla ile Mecnun Oyuncu Kadrosu

Ali Atay

Ahmet Mümtaz Taylan

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ege Tanman

Cengiz Bozkurt

Köksal Engür

Nalan Kuruçim

Alican Akman

Burak Aykurt

Neslihan Aker

Istar Gökseven

Sebahat Adalar

Mehmet Usta

Açelya Devrim Yilhan

Melis Birkan

Ayşe Selen

Senaristliğini Burak Aksak, yönetmenliğini ise Onur Ünlü'nün üstlendiği absürt komedi dizisi, ilk olarak 9 Şubat 2011 tarihinde yayımlanmaya başladı. Kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde eden yapım, macera, komedi ve dram ögelerine sahip. 9,1 IMDb puanına sahip olan dizi, 17 Haziran 2013 tarihinde 103. bölüm ile ekranlara veda etti fakat 27 Ocak 2014 tarihinde tekrar başladı.

Dizinin bütün sezonlarını şu anda dünyanın en popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Popüler yapımın yeniden çekileceği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.