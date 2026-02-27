LG, 200Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. LG, UltraGear 27G610A isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

LG 27G610A'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 200Hz

200Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Renk Gamı: %99 sRGB

%99 sRGB HDR Sertifikası: VESA DisplayHDR 400

VESA DisplayHDR 400 Portlar: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 1 x 3,5 mm kulaklık girişi

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan LG UltraGear 27G610A, IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 200Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

LG tarafından geliştirilen oyun monitörü AMD FreeSync Premium teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızı senkronize ediliyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlar meydana gelmiyor. Dynamic Action Sync özelliği ise ekran ile bilgisayar arasındaki gecikmeyi azaltıyor.

Dynamic Action Sync, özellikle refleks gerektiren oyunlarda oldukça önemli çünkü milisaniyeler bile rakibimizden önce tepki vermizi sağlayabiliyor. Bu da Counter-Strike 2 gibi yapımlarda avantaj elde etmemize imkân tanıyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olan monitör 400 nit parlaklık sunuyor.

Monitör yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Böylece videolarda ve oyunlarda renkler tam da olmaıs gerektiği gibi doğal ve canlı görünüyor. Portlar arasında bir adet DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.0 ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Monitörde VESA montaj desteği de mevcut. Bu sayede monitör duvara monte edilebiliyor.

LG UltraGear 27G610A'nın Fiyatı Ne Kadar?

LG UltraGear 27G610A için 10 bin 599 TL fiyat etiketi belirlendi. Gri renge sahip olan monitör ince çerçeveleriyle çok şık görünüyor. Kullanıcılar bu monitörü kendi oturuş pozisyonlarına ve masa düzenlerine göre monitörü en uygun açıda kullanabiliyor. Bu da kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.