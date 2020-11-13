LG ve Arçelik Arasındaki Patent Davası Çözüldü! İşte Sonuç

LG ve Arçelik arasındaki patent davası nihayet bir sonuca vardı. İki şirket arasında devam eden lisanssız teknoloji kullanım davası çözümlendi. İşte LG ve Arçelik arasında yaşanan patent davası detayları.

Daha önce Koç Grubu'na yönelik açılan davalarıyla gündeme gelen LG, yaptığı duyuruda mahkemenin karara verdiğini belirtti. Arçelik A.Ş. ile buzdolabı ve çamaşır makinesi teknolojilerinde anlaşmazlıklar yaşayan Koreli üretici; Almanya, Fransa ve İspanya'daki davaların sonuçlandığını aktardı.

"LG Electronics Inc. ve Arçelik A.Ş. buzdolabında buz üretimi ve çamaşır makinesi teknolojileri ile ilgili tüm patent anlaşmazlıklarını çözdü. Buna göre Almanya, Fransa ve İspanya'daki davalar sonuçlandı." ifadelerine yer veren LG şirketi, daha önce açtığı usülsüz teknoloji kullanım davasında Direct Drive teknolojisinin kopyalandığını iddia etmişti.

"Her iki şirket de kendi işlerine odaklanmalarına olanak sağlaması için davaların sonuca ulaşmış olmasından memnun olduğunu belirtiyor. Anlaşmanın ayrıntılı hüküm ve koşulları gizli tutulacaktır."

LG ve Arçelik arasındaki patent davasına ne oldu?

Bünyesinde 12 farklı markayı barındıran Koç Grubu ise (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz dönemden bu yana devam eden patent davasının Direct Drive teknolojisi başta olmak üzere çeşitli sebeplerden kaynaklandığı biliniyordu. LG'nin açıklamasına göre, her iki şirket için orta yol bulunmuş durumda.

LG'nin patent davasına ilişkin yaptığı kısa açıklamayla birlikte buzdolabında buz üretimi ve çamaşır makinesi teknolojilerinin sorunları çözülmüş gibi gözüküyor. Almanya, Fransa ve İspanya'da devam eden lisanssız patent davası her iki şirketin kendi işine odaklanması amacıyla sonlandırıldı. Anlaşmanın detaylarının gizli tutulması ise Arçelik ve LG beyaz eşya sahiplerini meraklandırmış durumda.

Arçelik'in kendi çamaşır makineleri için geliştirdiği bazı teknolojilerin lisanssız olduğunu ve şirketin patent suçu işlediğini iddia eden LG, Almanya ve Fransa'daki Arçelik ortaklarını mahkemeye vermişti. Bakalım iki şirketin beyaz eşya ortaklığı nasıl devam edecek, ilerleyen günlerde göreceğiz.