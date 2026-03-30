64 GB RAM'li Mini Bilgisayar Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Mini bilgisayarlara rasına yeni bir model daha katıldı. Gmktec, Evo-T2S'i tanıttı. Bununla beraber mini PC'nin özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. PC ayrıca 64 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Gmktec Evo-T2S'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H

Ekran Kartı: Intel Arc B390 entegre GPU

RAM: 64 GB LPDDR5X

Depolama: 16 TB'a kadar destekliyor.

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Portlar: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, çift USB4, OCuLink (PCIe Gen4x4), çift ethernet (10GbE + 2.5GbE) portu

Boyut: 154 x 151 x 73,6 mm

Ağırlık: 930 gram

Gmktec Evo-T2S'in İşlemcisi Nasıl?

Gmktec Evo-T2S gücünü Intel Core Ultra X7 358H işlemcisinden alıyor. Panther Lake mimarisine sahip olan işlemcide 4.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 3.7 GHz hızında çalışan sekiz çekirdek ve 3.3 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda 16 çekirdek mevcut. Bu yapı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor.

İşlemcide LPDDR5X RAM desteği bulunuyor. Bu teknoloji, LPDDR5'e kıyasla daha yüksek veri hızı ve yüzde 20 oranında daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu da genel kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. İşlemci ayrıca 50 TOPS performans sunuyor. Bu, metin özetleme, canlı çeviri, görsel oluşturma veya gelişmiş dil modellerini çalıştırma gibi işlemlerin doğrudan bilgisayarda yapılabilmesini sağlıyor. Mini PC'de ayrıca çift fan ve buhar odası bulunuyor. Bu soğutma sistemi, bilgisayarın serin kalmasını sağlıyor.

Intel Core Ultra X7 358H ve Intel Arc B390'ın Oyun Performansı Nasıl?

Yukarıda Intel Core Ultra X7 358H işlemciye ve Intel Arc B390 entegre ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri yer alıyor. Bu testler esnasında Intel'in XeSS teknolojisinin etkin olduğunu belirtelim. Bu teknoloji, görüntü kalitesinden gözle görülür bir taviz vermeden daha yüksek FPS değerleri elde edilmesini sağlıyor.

Gmktec Evo-T2S'in Ekran Kartı Nasıl?

Mini PC'de Intel Arc B390 isimli entegre ekran kartı bulunuyor. Xe3 grafik mimarisine dayanan ekran kartında 12 çekirdek mevcut. XeSS özelliğiyle öne çıkan bu entegre GPU sayesinde mini PC ve dizüstü bilgisayarlarda harici ekran kartına gerek kalmadan çoğu oyunu sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor. Dolayısıyla bilgisayarda hem ofis işleri yapılabiliyor hem film ve dizi izlenebiliyor hem de oyunlarda eğlenceli zaman geçirilebiliyor.

Gmktec Evo-T2S Hangi Portlara Sahip?

Evo-T2S'in portları arasında HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, çift USB4, OCuLink (PCIe Gen4x4) ve çift ethernet (10GbE + 2.5GbE) portu yer alıyor. OcuLink portu sayesinde bilgisayara harici ekran kartı da bağlanabiliyor. AAA olarak nitelendirilen büyük bütçeli oyunları oynamak için entegre ekran kartı yetersiz gelmeye başlarsa OcuLink portu üzerinden güçlü bir ekran kartını bilgisayara bağlayabilir ve cihazı bir performans canavarına dönüştürebilirsiniz.

Gmktec Evo-T2S Türkiye'de Satılacak mı?

Gmktec Evo-T2S'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Gmktec'in bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Dolayısıyla Evo-T2S'in de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Gmktec Evo-T2S'in Fiyatı Ne Kadar?

Gmktec Evo-T2S için 14 bin 999 yuan fiyat etikeit belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 96 bin 576 TL'ye denk geliyor. Eğer bu bilgisayar Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 119 bin TL civarı olabilir. Mini PC'nin Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Masada yer kaplamayan bu mini bilgisayarlar ile eskiden yalnızca ofis işleri yapılabiliyorken günümüzde artık büyük bütçeli oyunlar bile oynanabiliyor. Oyun testlerini göz önünde bulundurduğumda Gmktec Evo-T2S'teki işlemci ve entegre ekran kartının da oyunları 1080p çözünürlükte ve düşük ayarlarda sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini söyleyebilirim.

Bu arada OCuLink desteğinin çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu sayede bilgisayara harici ekran kartı bağlanabiliyor. Bilgisayarın yalnızca 930 gram ağırlığında ve 154 x 151 x 73,6 mm boyutlarında olması önemli bir avantaj sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede mini PC'yi gün içinde rahatça taşıyabiliyor.