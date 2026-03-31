Xiaomi, Eski TV'nizi Çöpe Atmaktan Kurtaracak Cihazı Tanıttı!

Xiaomi, eski televizyonları akıllı hale getiren TV Stick ailesine yeni bir model daha ekledi. Öyle ki TV Stick HD 2 modelini tanıttı. Avuç içine sığacak kadar küçük tasarımıyla dikkat çeken bu cihaz, bir önceki modele kıyasla performans ve özellik açısından önemli yenilikler sunuyor. Peki Xiaomi TV Stick HD 2’nin özellikleri neler ve fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi TV Stick HD 2 Özellikleri Neler?

Çözünürlük: Full HD (1080p)

İşlemci: Dört çekirdekli Cortex-A55

Grafik Birimi: Mali-G31 MP2

RAM: 1 GB

Depolama Alanı: 8 GB

Ses: DTS:X ve Dolby Audio desteği

HDR Desteği: Var (HDR10+)

İşletim Sistemi: Google TV

Bağlantı: Çift bantlı Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.0

Uygulama Desteği: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video (ön yüklü) ve 7.000'den fazla Google Play Store uygulaması

Geçtiğimiz aylarda 4K çözünürlük sunan TV Stick 2 modelini ülkemizde satışa sunan Çinli marka, şimdi de Full HD (1080p) çözünürlük destekli TV Stick HD 2 ile kullanıcıların karşısına çıktı. Televizyona HDMI girişi üzerinden takabileceğiniz ve kumandayla uzaktan kontrol edebileceğiniz cihaz, dört çekirdekli Cortex-A55 işlemciden güç alıyor.

Mali-G31 MP2 grafik birimine yer veren bu işlemci, Temmuz 2020’de satışa çıkan Mi TV Stick’e kıyasla yüzde 38 daha yüksek performans sunuyor. Bu, arayüzün çok daha akıcı şekilde çalışacağı anlamına geliyor.

TV Stick HD 2, Full HD çözünürlük sunmasına rağmen HDR10+ desteği sayesinde içerikleri daha canlı ve renkli gösteriyor. Ayrıca DTS:X ve Dolby Audio desteği ile ses kalitesi de oldukça yüksek. Bu teknolojiler film ve dizi izlerken evde sinema deneyimini yaşamanızı sağlıyor.

1 GB RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahip olan TV Stick HD 2'nin bu kapasitesi aynı segmentteki cihazlarla benzer olsa da maalesef ki çok sayıda uygulama yüklemek biraz zor. Öte yandan yazılım tarafında Android TV arayüzü yerine Google TV kullanılıyor. Google TV, modern bir arayüzün yanı sıra kişiselleştirilmiş içerik önerileri de sunuyor.

TV Stick HD 2'nin bağlantı seçenekleri ise çift bantlı Wi-Fi (2.4 GHz ve 5 GHz) ve Bluetooth 5.0. Bu sayede oldukça hızlı bir kablosuz bağlantıyı mümkün kılıyor. Bu arada 2020'de çıkan selefinin Bluetooth 4.2 desteklediğini söyleyelim. Yani bir yükseltme söz konusu.

Xiaomi TV Stick HD 2 Hangi Uygulamalara Sahip?

Xiaomi TV Stick HD 2, uygulama mağazası Play Store'da 7 binden fazla uygulamayı destekliyor. Bunlar arasında Netflix, YouTube ve Amazon Prime Video ön yüklü olarak geliyor. Tabii ürün yalnızca bunlarla sınırlı değil. Play Store üzerinden BluTV, Gain, Exxen, TOD (Digiturk), TV+ ve tivibu GO gibi yerli uygulamalar da kolayca indirilebiliyor. Ayrıca Spotify, Twitch, Kick ve TikTok gibi popüler uygulamalar da Play Store’da mevcut.

Xiaomi TV Stick HD 2 Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi TV Stick HD 2’nin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak 4K çözünürlük sunan daha gelişmiş modelin Türkiye’de 3 bin 699 TL’den satıldığını göz önünde bulundurursak TV Stick HD 2’nin 1.999 TL ile 2.499 TL arasında bir fiyatla satışa sunulması muhtemel görünüyor. Modelin Türkiye’de satışa çıkması da bekleniyor. Zira önceki TV Stick cihazları piyasaya sürülmüştü.

Editörün Yorumu

Xiaomi TV Stick HD 2, özellikle eski televizyonları akıllı hale getirmek isteyen kullanıcılar için oldukça pratik görünüyor. Avuç içine sığacak kompakt tasarımının yanı sıra HDR10+ ve DTS:X/Dolby Audio desteğiyle de iddialı bir seçenek. Selefine kıyasla daha yüksek performans sağlaması da dikkat çekiyor. 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı biraz sınırlayıcı olsa da 1.999-2.499 TL arasında bir fiyatla satılacağı için bu sınırlama göz ardı edilebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.