Flört Uygulaması Kullananlar Yandı! Fotoğraflarınız Satılmış Olabilir

Tinder benzeri bir çevrim içi flört ve arkadaşlık platformu olan OkCupid için yıllardır süren gizlilik davası nihayet sonuçlandı. 2014 yılından bu yana devam eden ve milyonlarca kullanıcının yüz fotoğraflarının izinleri olmadan paylaşıldığı iddialarını konu alan davada hiç kimseye herhangi bir ceza kesilmeden anlaşmaya varıldı. İşte ayrıntılar...

OkCupid Uygulaması Neden Dava Edilmişti?

OkCupid platformu ve onun tepe şirketi Match Group, 2014 yılında yaklaşık 3 milyon kullanıcının fotoğrafını, yüz tanıma teknolojisi geliştiren Clarifai adlı bir şirketle paylaştı. Üstelik kullanıcıların konum bilgisi gibi diğer kişisel veriler de izinleri olmadan aktarıldı.

Bu olayın ardından tüketicilerin haklarını korumakla görevli ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Match Group’u kullanıcı verilerini izinsiz paylaşmakla suçladı. FTC’ye göre Clarifai’ye verilen bilgilerin nasıl kullanılabileceğini belirleyen resmi bir anlaşma bulunmuyordu ve kullanıcılar da bu paylaşım hakkında bilgilendirilmemişti. Böylece şirketler kendi gizlilik politikalarını da ihlal etmiş oldu. Zira politikalarda kullanıcıların kişisel bilgilerinin yalnızca izin verildiğinde paylaşılabileceği açıkça belirtiliyordu.

FTC’nin raporuna göre OkCupid ve Match Group yalnızca verileri paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda bunu gizlemeye ve soruşturmayı engellemeye çalıştı. Öte yandan Clarifai, aldığı fotoğraflarla bir yüz veritabanı oluşturdu ve geliştirdiği teknolojiyi askeri birimler ve yabancı hükümetler başta olmak üzere farklı kurumlara satmayı planlıyordu. Kısa süre önce ise dava sonuçlandı. OkCupit ve Match Group, devletle anlaşmaya vardı.

FTC İle Yapılan Anlaşma Nasıl Sonuçlandı?

FTC ile yapılan anlaşmaya göre OkCupid ve Match Group herhangi bir para cezası ödemeyecek. Ancak artık kullanıcı verilerinin toplanması, saklanması, kullanımı ve paylaşımı konusunda yanlış veya yanıltıcı bilgi veremeyecekler. Yani eskisi gibi kullanıcı verilerini izinsiz paylaşmaları ve bunu gizlemeleri mümkün olmayacak. Ayrıca şirketler, önümüzdeki 20 yıl boyunca tüm veri güvenliği faaliyetlerini düzenli olarak raporlamak ve FTC’ye sunmak zorunda.

Yine benzer bir hata yapması durumunda ise kullanıcı başına binlerce dolarlık ceza kesilebilir. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere firmayı son karar kadar mutlu etmeyecektir.

Clarifai Şirketi 3 Milyon Kişiye Ait Fotoğrafları Sildi mi?

FTC raporunda Clarifai’nin kullanıcı fotoğraflarını silip silmediğine dair bir bilgi yer almıyor. Olay 2014 yılına ait olduğu için artık eski olarak değerlendiriliyor ancak bu fotoğrafların firmanın yazılımlarında hala bir yerde bulunduğu tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.