Ev İşlerini Sizin Yerinize Yapacak: Teknoloji Devi Yeni Robotunu Duyurdu!

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, son dönemde büyük bir ivme kaydeden insansı robot sektörüne ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Şirket, ev işlerinin yükünü hafifletmek için geliştirilen yeni LG CLOiD isimli insansı robotunu kısa bir süre önce duyurdu.

Şirketin yakında canlı olarak sergileyeceği robot sahip olduğu gelişmiş yapısı ve yapay zeka destekli özellikleriyle Tesla Optimus ve 1X Neo gibi popüler modellere rakip olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar!

LG CLOiD İnsansı Robot Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

LG'nin paylaştığı ilk bilgilere göre CLOiD gelişmiş akıl yürütme özelliklerinin yanı sıra gelişmiş vücudu sayesinde fiziksel görevleri de yerine getirebilen bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Bu alanda iki gelişmiş kol uzvuyla öne çıkan robot nesneleri kavrama ve hassas işleri yapma konusunda insan eline yakın bir performans sergileyebiliyor.

Robotun kollarının yedi farklı hareket eksenine sahip olduğunu belirten şirket CLOiD'in tıpkı bir insan gibi esnek ve geniş bir açıda kollarını hareket ettirebildiğini öne sürüyor. Paylaşılan görüntülerde de cihazın kollarını oldukça doğal bir şekilde kullandığını ve ev işlerine yönelik görevleri hızlıca yerine getirebildiğini görüyoruz.

Üstelik yeni robotun yetenekleri sadece fiziksel özellikleriyle sınırlı değil. CLOiD baş kısmında yer alan dijital ekranı, hoparlörü, kamera ve çeşitli sensörleri ile çevresiyle kolayca etkileşime girebiliyor. Ancak asıl fark yaratan özelli LG'nin "Affectionate Intelligence" olarak adlandırdığı yapay zeka teknolojisinde yatıyor.

Mevcut teknoloji sayesinde robot kullanıcıların isteklerini kolayca anlayabiliyor ve aynı zamanda onlarla empati kurarak daha doğal bir iletişim süreci yürütebiliyor. Cihazın yapay zeka desteği sayesinde kazandığı sesli etkileşim ve ifadeli iletişim yetenekleri onu soğuk bir makineden ziyade evin bir bireyi gibi hissedilmesini sağlıyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Yapılan açıklamaya göre LG CLOiD 2026'nın ilk haftalarında düzenlenecek CES fuarında resmen görücüye çıkacak. Tanıtımın ardından robotun ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

CES fuarına sayılı haftalar kala tüm gözler LG'nin yapacağı sunuma çevrildi. Bakalım CLOiD çöpü dışarı çıkarmak gibi hepimizin hayali olan o zorlu görevleri gerçekten başarabilecek mi? Gelişmeler için takipte kalın!