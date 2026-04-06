LG'nin Unutulan Telefonu YouTube'da Ortaya Çıktı: Üstelik Ekranı Büyüyebiliyor

LG'nin akıllı telefon pazarından çekilmesinin üzerinden tam beş yıl geçti. Buna rağmen şirketin üzerinde çalıştığı "yeni" bir telefon YouTube'da ortaya çıktı. Yaptığı sağlamlık testleri ile tanınan JerryRigEverything, LG'nin 2021'de geliştirdiği ancak tanıtılmadan rafa kaldırılan "LG Rollable" modelini kanalında inceledi.

LG Rollable Nasıl Bir Telefon?

Pek çok kişi Wing ve W41 serisini LG'nin ürettiği son akıllı telefon modelleri olarak görse de bu doğru değil. Şirket, telefon üretimini durdurmadan hemen önce bir başka model daha üzerinde çalışıyordu. Ne yazık ki "LG Rollable" adlandırılan bu model hiçbir zaman gün yüzü göremedi. JerryRigEverything tarafından yayınlanan video ise bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu herkese gösterdi.

LG Rollable Özellikleri Neler?

LG Rollable, kağıt üzerinde 2021'de geliştirilen herhangi bir amiral gemisi modelinden farksızdı. Snapdragon 888 işlemci, 12 GB RAM, 4.500 mAh batarya ve 61 megapiksel kamera ile gelen telefon dönemine göre iddialı özellikler sunsa da eşsiz değildi. Bu modeli özel yapan şey ise motorlu bir yapı ile büyüyebilen ekranı olacaktı.

Bildiğiniz üzere akıllı telefon üreticileri 2018'de çıkan Royole FlexPai'den bu yana kendi katlanabilir telefonlarını yapmak için esnek ekran teknolojileri üzerinde çalışıyor. LG de farklı değildi. Ancak Samsung dahil tüm üreticilerin katlanabilir telefonlar geliştirdiği o yıllarda LG mühendisleri eşsiz bir yaklaşım benimsedi. Böylece LG Rollable'ın geliştirilmesi başladı.

LG Rollable'ın Ekranı Nasıldı?

LG Rollable ilk elinize aldığınızda 6.8 inç ekrana sahip sıradan bir telefon. Ancak onu özel yapan şey tek bir parmak hareketiyle 7.4 inç boyuta sahip küçük bir tablete dönüşebilmesi. Geleneksel katlanabilir telefonların aksine bunun için telefonu katlamanıza gerek yok. LG, bu modeli rollable yani yuvarlanabilir olarak geliştirdi.

Bunu bir parşömen gibi ya da evinizdeki stor perde gibi düşünebilirsiniz. Ekran standart olarak belirli bir boyutta ve ihtiyaç olduğunda telefonun içinde yer alan ek bir kısım rulo gibi açılarak kullanıcıya daha büyük bir ekran sunuyor. Elbette ki bu senaryoda LG "fazlalık" kısmı saklamak yerine telefonun arkasındaki ikinci bir ekran olarak konumlandırmış durumda.

Eğer demek istediğim şey kafanızda canlanmadıysa JerryRigEverything'in videosuna göz atabilirsiniz. Video telefonun nasıl çalıştığını, ekranın fonksiyonunu, mekanizmasını ve telefonun içini dahi kullanıcılara gösteriyor. LG Rollable ile ilgili her şey fazlasıyla dikkat çekici. Ancak asıl dikkatimi çeken şey telefonun bir katlama izine sahip olmaması.

Bildiğiniz üzere günümüzde pek çok katlanabilir akıllı telefon üreticisi katlama izini ortadan kaldırmaya çalışıyor. LG ise bu sorunu basit bir şekilde ekranı tamamen katlamak yerine ekranı hafif bükerek çözmüş. Buna hile yapmak ya da aynı kategoride yarışmamak diyebilirsiniz. Yine de LG'nin 2021 yılında çok daha teknolojik hissettiren bir modelle rakiplerinin önünde olduğunu söylemek mümkün.

LG Rollable Neden Satışa Çıkmadı

Videodan da görebileceğiniz üzere LG Rollable hiç de geliştirme aşamasındaki bir ürün gibi durmuyor. Bunun nedeni bir demo ürünü olmaması. LG, akıllı telefon pazarından çekildiğinde rollable çıkışa hazır ve çoktan seri üretime geçmiş bir modeldi. Ancak şirket bir nedenden dolayı her şeyi değiştirebilecek bu modeli satmaktan vazgeçti. Bu nedenle üretimi durduruldu ve telefon asla satışa çıkmadı.

Editörün Yorumu

Bana göre LG'nin en büyük problemlerinden biri daima zamanının ötesinde konseptler ile karşımıza çıkmasıydı. Örneğin LG G5'in duyurulduğunda teknoloji modüler bir telefon için hazır değildi. Bu da söz konusu modelin ticari olarak başarısız olmasına ve şirketin pazar payı kaybetmesine neden oldu. Bu daha pek çok LG modeli için söylenebilir. Ancak LG Rollable'ın satışa çıkmaması gerçekten şirket adına kötü bir karar olmuş. Samsung'un Z Fold 2 ile insanları etkilemeyi başardığı bir pazarda bu telefon kesinlikle kullanıcıların favorisi olurdu. Kim bilir LG'nin akıllı telefon pazarındaki kaderini bile değiştirebilirdi. Ancak şirket tüm bunları elinin tersiyle itti.