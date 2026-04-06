Samsung, Galaxy S27 Serisine Bir Amiral Gemisi Daha Dahil Edecek!

Samsung’un 2027 yılında kullanıcılarla buluşturmayı planladığı Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Eğer iddialar doğruysa, Güney Koreli marka daha önce gündeme gelmesine rağmen bir türlü hayata geçmeyen Pro versiyonunu yeni seride kullanacak. İşte Galaxy S27 Pro ile ilgili ilk detaylar!

Samsung, Galaxy S27 Pro İçin Çalışmalara Başladı

Güvenilir sektör kaynaklara göre Samsung, Galaxy S27 serisinde Pro isimli yeni bir telefona yer verecek. Hatırlanacağı üzere daha önce Pro versiyonunun Galaxy S26 serisiyle birlikte çıkacağı iddia edilmişti. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Görünüşe göre marka S27 serisiyle birlikte bu sefer planlarını hayata geçirecek.

Şu an için akıllı telefonla ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Ancak cihazın özellikleriyle ve fiyatıyla S27 Plus ile S27 Ultra arasında olması muhtemel. Biraz daha açacak olursak ürün birkaç kritik detay dışında Ultra versiyonuna yakın bir kullanıcı deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Bu farklılıkların en önemlisi S-Pen desteği olacak. S27 Pro, S27 Ultra’nın aksine S-Pen desteklemeyecek. Fakat ilk olarak S26 Ultra’da kullanılan ve S27 Ultra’da da yer alacak hayalet ekran özelliğine sahip olacak.

Bilindiği gibi hayalet ekran özelliği şu anda yalnızca Galaxy S26 Ultra’da bulunuyor. Bu işlev aktif edildiğinde ekranın görünürlüğü belirli açılardan büyük ölçüde azalıyor ve özellikle kalabalık ortamlarda meraklı gözlerden korunmamızı sağlıyor. Kısacası, kullanıcı gizliliğini artıran önemli bir teknoloji diyebiliriz.

Galaxy S27 Pro İşlemcisi Nasıl Olacak?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere şu an için Galaxy S27 Pro ile ilgili bilgiler fazlasıyla sınırlı. Fakat burada özelliklerinin benzer olacağı söylendiği için S27 Ultra'da kullanılması beklenen işlemci üzerinden bir tahmin yürütebiliriz.

Geçmiş raporlar, Galaxy S27 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin kullanılacağını ortaya koydu. Henüz tanıtılmayan bu yonga setinin 2 nm fabrikasyon süreciyle üretileceği iddia ediliyor diyebiliriz.

Adreno 850 grafik birimine sahip olacak yonga setinde sekiz çekirdekli bir yapı kullanılacak. Maalesef şu an için çekirdek isimleri ve çalışma hızlarıyla ilgili bir detay paylaşılmadı. Fakat Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten daha güçlü olacağını söyleyebiliriz.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga setinden güç alan Galaxy S26 Ultra üzerinde yapılan testlerde Genshin Impact ve CarX Street ortalama 60 FPS, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile ise ortalama 120 FPS seviyelerinde çalışabiliyordu. Bu da yeni donanımın çok daha yüksek performans sunacağını gösteriyor.

Galaxy S27 Pro Ne Zamana Tanıtılacak ve Türkiye'de Ne Kadardan Satılacak?

Samsung, amiral gemisi telefonlarını genellikle şubat ayında tanıtmayı tercih ediyor. Bu nedenle Galaxy S27 Pro’nun 2027 yılının şubat ayında tanıtılması söz konusu. Akıllı telefonun fiyatı ise 115 bin TL civarından satışa çıkması beklenen Galaxy S27 Ultra’dan daha düşük olacak. Bu da tahminen 100–105 bin TL arasında denk geliyor.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 Pro'nun beni heyecanlandırmayı başardığını söyleyebilirim. Daha önce Galaxy S25 Ultra kullanmış biri olarak daha düşük fiyata Ultra seviyesinde bir telefon deneyimlemek oldukça cazip olurdu. Örneğin S25 Ultra ile bir yıllık deneyimimde S-Pen’i maksimum 4–5 kez kullandım. Kısacası, Pro versiyonu kalem çok da önemli değil diyen benim gibi kullanıcılar için önemli bir alternatif olabilir.