LG'den Dünyanın İlk Thunderbolt 5 Destekli 6K Monitörü: UltraFine 6K

Geçtiğimiz günlerde UltraGear GX9 Serisi, 5K2K çözünürlükteki dünyanın ilk bükülebilir OLED monitörünü tanıtan LG, bu defa Thunderbolt 5 bağlantı desteğine sahip dünyanın ilk 6K monitörü olan LG UltraFine 6K (Model 32U990A) modelini CES 2025 etkinliğinde tanıttı.

Minimalist bir açıyla tasarlanmış bu monitörün ince çerçeveleri ve şık dikdörtgen tasarımı bulunuyor ve bu haliyle Apple Studio Display'e benzeyen bir stant sunuyor. Nano IPS Black panel teknolojisi kullanan monitör, 6K çözünürlükle birlikte üstün renk doğruluğu ve derin kontrast özelliğiyle dikkat çekiyor.

Dünyanın İlk 6K Monitörü

LG UltraFine 6K, üstün performans ve hassas renk doğruluğu arayan profesyoneller için oldukça etkileyici bir seçenek. Bununla beraber dikkat çeken başka özellikleri de mevcut:

%99.5 Adobe RGB ve %98 DCI-P3 renk spektrumlarını kapsayarak, fotoğrafçılar, video editörleri ve tasarımcılar için ideal bir seçenek sunuyor.

bir seçenek sunuyor. Hassas renk ayarları için özel yazılımı var.

var. Thunderbolt 5 teknolojisiyle tasarlanmış.

Peki Thunderbolt 5 teknolojisi neden önemli?

Geçen yıl Kasım ayında tanıtılan M4 Pro Mac mini ve MacBook Pro modellerinde kullanılan Thunderbolt 5 teknolojisi; Yüksek hızda veri aktarımı, üst düzey görüntü performansı ve PCI Express veri aktarım hızının iki katına çıkaran performans desteğinden ötürü oldukça kıymetli.

LG henüz monitörün yenileme hızı gibi diğer teknik detaylarını paylaşmadı. Ancak Thunderbolt 5 teknolojisi göz önüne alındığında, LG’nin sadece 60Hz ile sınırlı kalması pek olası görünmüyor.

LG UltraFine 6K Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Monitörün fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Burada yine Thunderbolt 5 entegrasyonu ve bu monitörün dünyadaki ilk 6K monitör etiketiyle öne çıkacağını dikkate alırsak yüksek bir fiyat bekleyebiliriz.

Sizce bu yeni monitör profesyonellerin beklentilerini karşılar mı? Emsal niteliğinde baş gösterip diğer şirketleri de etkiler mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!