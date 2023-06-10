Lies of P Çıkış Tarihi Ertelendi: Demosu İndirmeye Sunuldu (Video)

Lies of P çıkış tarihi ile ilgili oyuncuları üzen bir gelişme yaşandı. Pinokyo'nun hikâyesine tanık olacağımız oyunun çıkış tarihi ertelendi. Bölüm tasarımları ve atmosferiyle etkileyen yapımın demosu da yayımlandı. Oyuncular söz konusu oyun piyasaya sürülene kadar demoyu indirip oynayabilir.

NEOWIZ tarafından geliştirilen Lies of P isimli video oyununun ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak konu ile ilgili alınan karar sonucunda oyun farklı bir tarihte satışa sunulacak.

Lies of P Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Gamescom'da tanıtılan oyunlar arasında yer alan Lies of P, 19 Eylül tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S ve Xbox One platformlarına çıkacak. Oyunun PC sürümü Steam üzerinden sunulacak.

Lies of P Demosu Nasıl İndirilir?

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan Lies of P oyununun demosu indirmeye sunuldu. Demoyu Steam, PlayStation Store ya da Xbox Store üzerinden indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyuna yakından göz atma imkânı sunan demo ilk iki bölümü içeriyor. Eğer ön sipariş verme konusunda kararsız kaldıysanız demoyu indirip oyunu deneyimleyebilirsiniz.

Gamescom 2022 etkinliğinde En İyi Aksiyon Macera Oyunu, En Çok Aranan Sony PlayStation Oyunu ve En İyi Rol Yapma Oyunu kategorilerinde ödüle layık görülen Lies of P hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.