Sony ve Tencent Gizlice Anlaştılar: O Oyun Tarih Oldu

Aylar süren Light of Motiram davasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İki dev arasında yapılan gizli anlaşmanın neticesinde Horizon klonu olarak tanımlanan Light of Motiram, oyun tarihinin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Peki neler yaşandı? Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Light of Motiram Tarih Oldu

Pocketpair ile Nintendo arasındaki Palworld davası gibi Sony ile Tencent arasında bir Light of Motiram davası vardı. 2024 yılının Kasım ayında mobil cihazlar, PC ve PlayStation 5 için duyurulan oyun, bir süre sonra Japon teknoloji devinin radarına takılmıştı. Açılan dava sonucunda iki taraf karşı karşıya gelmişti. Bu süreçte Çinli ve Japon teknoloji devleri birçok kez sürtüşmüşse de geçtiğimiz haftalarda, dört koşulla belirlenen geçici bir anlaşma sağlanmıştı. Ne var ki gelinen son noktada ise dava süreci sürpriz bir şekilde sona erdi.

Mahkemedeki belgeye bakılırsa, Sony ve Tencent arasında gizli bir anlaşma sağlanmış. Gizli olduğundan dolayı anlaşmanın maddeleri elbette açıklanmış değil, ama mahkeme belgesindeki bildiride "Beklenen tüm önergeler geri çekildi ve sonuç olarak bu eylem önyargı ile azledildi. Tüm taraflar kendi vergilerini ve ücretlerini üstlenecekler." denmiş.

Görünüşe göre Tencent tarafından sunulan teklif Sony tarafından kabul edilmiş olacak ki, Light of Motiram hem Epic Games Store ve hem de Steam üzerinden kaldırıldı. Şu an için Discord ve resmi internet sayfası aktif olsa da, bunların da kapatılmasının fazla zaman almayacağı tahmin ediliyor.

Duyurusundan aylar sonra açılan davanın detaylarında, tıpa tıp kopya olması ile açılmış ve dayanak noktaları ise ana karakter tasarımı, oynanış, hikaye temaları, pazarlama kampanyası, yazı tipleri, manzaralar, semboller, mimariler, renk paleti, sanatsal elementler, yaratık tasarımı ve daha başka benzerlikler gerekçe olarak sıralanmıştı. Ancak artık şu an itibarıyla bunların bir önemi kalmadı. Çünkü Light of Motiram, artık tarihin tozlu sayfalarında kaldı.