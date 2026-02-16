Kia EV2 Türkiye Yolunda! Ortalama Fiyatı ve Satış Tarihi Belli Oldu

Şehir içi kullanıma uygun bir otomobil olan Kia EV2, yılın başında tanıtılmasından bu yana merakla bekleniyordu. Kia Genel Müdürü Can Ağyel'in katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile birlikte arabanın Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklığa kavuştu. Görünüşe bakılacak olursa aracın kullanıcılarla buluşmasının önünde daha birkaç ay daha bulunuyor.

Kia EV2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kia Genel Müdürü Ağyel'in açıklamasına göre Kia EV2, Türkiye'ye 1 milyon 800 bin TL civarında bir fiyat etiketi ile getirilmesi planlanıyor. Mevcut piyasayı göz önünde bulundurduğumuzda araç aslında ne çok ucuz ne de çok pahalı olacak. Aracın şu an Türkiye'deki rakipleri arasında hem altında hem üstünde bir fiyat etiketiyle sunulan pek çok rakibi bulunuyor ancak fiyatının çoğunun yanında daha düşük kaldığını söylemek mümkün.

Kia EV2 Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Kia EV2'nin Türkiye'ye Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının başında satılmaya başlanamsı planlanıyor. Aracın Avrupa'daki üretimi ise Nisan ayında başlanacak. Slovakya'da üretilmesi sayesinde Türkiye'ye ulaşmasının daha kısa süreceğini belirten Ağyel, adet konusunda herhangi bir sorun olmasının şimdilik olası görünmediğine işaret etti.

Kia EV2'nin Özellikleri Neler?

Kia EV2, 4,1 metre uzunluğa sahip. Bagaj hacmi 403 litreye kadar ulaşan arabanın ön tarafta 15 litrelik küçük bir bölmesi yer alıyor. Araç 42,2 kWh kapasiteli ve 61,0 kWh kapasiteli olmak üzere iki batarya seçeneği ile geliyor. İlki, 317 kilometre menzil sunarken ikincisinin menzil değeri ise 448 kilometreyi buluyor.

Kullanıcıları EV6'da kullanılan 800 voltluk sistem yerine 400 voltluk sistemle karşılayan bu model, serinin diğer araçlarına göre daha uzun sürede şarj olsa da hem 11 kW ve 22 kW AC şarjı destekliyor. Ayrıca V2L desteği sayesinde cihazları şarj etmeyi de mümkün hâle getiriyor. Aracın uzaktan park etme ve gelişmiş sürüş desteği gibi özelliklere sahip olduğunu da belirtelim.