Aşırı Hızlı Mouse Tanıtıldı! Oyunlarda Rakip Tanımayacaksınız

Logitech, G304'ü tamamen yenileyerek âdeta bir hız canavarı tasarladı. Yeni Logitech G304 X Lightspeed, tasarım bakımından köklü bir değişiklik olmasa da işlevsellik ve hafiflik bakımından büyük bir ilerleme kaydederek her kullanıcının istediği bir mouse'a sahip olmasına olanak tanıyor. Bu yeni mouse, özellikle yüksek hızı ile öne çıkıyor.

Logitech G304 X Lightspeed Özellikleri

Logitech G304 X Lightspeed özellikle hafifliği ile ön plana çıkıyor. Önceki model G304 yaklaşık 99 gram ağırlığındaydı. Bu mouse ise 57 gram ağırlığa sahip. Böylece önceki mouse'un yanında son derece hafif kaldığını söylemek mümkün. Ağırlığı yüzde 42 oranında azaltan şirket, genel tasarımı ise korumaya devam ediyor.

Hafifliğin en önemli sebeplerinden birinin pil tarafındaki değişiklik olduğu söylenebilir. Eski modeldeki AA kalem pil yerine daha küçük bir pil kullanılmaya başlandı. Bu değişiklikle birlikte pil ömrü 250 saatten 106 saate düştü ancak cihazı artık USB-C ile kolaylıkla şarj etmek mümkün. Cihaz, 38,2 mm x 62,1 mm x 116,6 mm boyutlarına sahip.

Hafifliğin yanı sıra işlevsel olmasını sağlayan teknik özellikleriyle de dikkat çeken G304 X Lightspeed, 25.600 DPI sunuyor. Ayrıca saniyede 400 inç takip hızı gibi gelişmiş özelliklerle donatıldı. Oyuncuların beklentilerini doğrudan karşılayacak bir hâle getirilen mouse, özellikle Counter-Strike 2 ve Valorant gibi anlık tepkilerinizin kritik olduğu rekabetçi oyunlar oynuyorsanız size büyük bir avantaj sağlıyor.

Logitech G304 X, ilk olarak Çin pazarına gelecek. Küresel satış fiyatı, bu nedenle henüz netlik kazanmadı fakat bu mouse'un G304 serisine bağlı kalarak uygun fiyatlı olmaya devam etmesi bekleniyor. Mevcut G305 modelerinin 26 dolar (bin 113 TL) fiyat etiketiyle satıldığı göz önünde bulundurulacak olursa G304 X'in de bütçe dostu bir fiyatla sunulması muhtemel.