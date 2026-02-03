Hafif Oyuncu Kulaklığı Tanıtıldı! Gürültü Engelleme ve Dahası

Logitech, yeni oyuncu kulaklığı G325 Lightspeed'i tanıttı. Oyunlar için optimize edilen bu kulaklık, detayları yakalamanıza yardımcı olacak ve pil ömrünün uzun bir süre boyunca gidecek şekilde geliştirildi. Mikrofonla birlikte gelen cihaz, gürültü engelleme özelliği sayesinde daha kaliteli görüşmeler gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Logitech G325 Lightspeed Özellikleri

Logitech'in G325 Lightspeed modeli, tek şarjla 24 saatin üzerinde kullanım imkânı sunuyor. Yalnızca 212 gram ağırlığa sahip olan cihaz, özellikle gün içinde kulaklığı çok fazla kullanan kişilerin rahatsız olmasını engellemek için yumuşak kulak yastıklarına sahip. Genel olarak sade tasarım sunan cihaz, birden fazla cihaz arasında geçiş yapanlara da çok büyük faydası dokunacak özellik içeriyor.

Yeni oyuncu kulaklığı, tek bir tuşla platformlar arasında geçiş yapmanızı mümkün kılıyor. Oyun başlayana kadar bilgisayarda müzik dinlemek isterseniz bilgisayara geçebilir, oyun açıldıktan sonra konsola geçiş yapıp doğrudan oyunun sunduğu benzersiz dünyaya dahil olup son derece eğlenceli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

Cihaz, 24 bit ses desteği sunuyor. Bu, ses işleme ve iletme konusunda çok daha başarılı olduğu anlamına geliyor. Oyunlardaki ayak seslerinden tutun da atış seslerine kadar hemen hemen her türlü sesi birbirine karışmadan net bir şekilde duymanıza yardımcı oluyor. Kulaklıkta yer alan mikrofon, yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği sayesinde sesinizi karşı tarafa iletirken ön plana çıkarıp arka plan gürültüsünü bastırabiliyor.

Logitech G325 Lightspeed Fiyatı

Logitech G325 Lightspeed için 79,99 dolar (3 bin 479 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile beraber geliyor. Oyuncu kulaklığı, Logitech G Hub yazılım desteği sunuyor. PC, PlayStation, Nintendo Switch ve mobil cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor.