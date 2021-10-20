LoL 11.21 Yama Notları Çıktı!

LoL 11.21 yama notları, League of Legends oyuncuları ile buluşturdu. Ekim ayının son güncellemesinde dövüş odaklı karakterler üzerinde büyük bir etkisi olan Kaniçen'de büyük bir değişiklik yapılıyor.

Bir sürü şampiyonun ve rünün ele alındığı bu yamanın özellikle Dünya Şampiyonası devam ederken video oyununu genel bir değişikliğe uğratacağı düşünülüyor. League of Legends oyuncuları ile buluşturulacak kostümler ise belli oldu.

LoL 11.21 Yama Notları Özeti

League of Legends'ın 11.21 güncellemesinde zayıflatılan ve güçlendirilen şampiyonlar da dahil olmak üzere güncellemenin en önemli kısımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

LoL 11.21 Zayıflayan Şampiyonlar

Akshan: E (Kahraman Sallanışı) atış başına taban hasar 30/45/60/75/90 olarak değiştirildi.

Graves: E (Hızlı Tetik) yük başına ilave zırh artık 4/7/10/13/16.

Karthus: E (Çürüt) mana yenilenmesi 15/25/35/45/55 oldu.

Miss Fortune: Mana 300'e çekildi. Bu yamaya kadar manası 325,84'tü. W (Caka) mana bedeli ise 30'dan 45'e çıkarıldı.

Quinn: W (Keskin Duyular) artık %20/30/40/50/60 ilave saldırı hızı sağlıyor.

LoL 11.21 Güçlenen Şampiyonlar

Jinx: Pasif (Ay Çok Heyecanlı!) toplam saldırı hızı %15'ten %25'e çıkarıldı. E (Patlangaç) range 900'den 925'e çıkarıldı. R (Manyak Güçlü Ölüm Roketi) bekleme süresi ise 75/65/55 saniye olarak güncellendi. Bu süre bir önceki yamada 90/75/60 saniyeydi.

Lux: Seviye başına saldırı hızı %2 oldu. Pasif (Aydınlanma) "Işıldama Vakti" güncellendi. Lux'ın normal saldırısı hedefe doğru ilerliyorsa veya R (Son Parıltı) kullanımına başlandıysa Aydınlanma'nın işaret süresi de artık buna bağlı olarak uzatılıyor. E (Işık Patlaması) artık 70/120/170/220/270 (+%70 YG) hasar veriyor. R (Son Parıltı) bekleme süresi de artık 60/50/40 saniye.

Sion: W (Ruh Eriten) kalkan 60/85/110/135/160 (+%40 YG) (+%10/11/12/13/14 azami can) olarak güncellendi.

Teemo: Q bekleme süresi azaltıldı, kör etme süresi uzatıldı. Q (Kör Eden Dart) bekleme süresi 7 saniye, kör etme süresi 2/2,25/2,5/2,75/3 saniye, atış hızı ise 2500 oldu.

Viego: Q (Mahvolmuş Kralın Kılıcı) SG oranı %70 oldu. W (Hortlağın Dişleri) yoğunlaşma sırasında kendine yönelik yavaşlatma %10'a çekilirken R (Kederli Yürek) kritik vuruş ihtimali ise %75'ten %100'e kadar arttırıldı.

Xayah: Q (Çifte Hançer) bekleme süresi artık 10/8,5/7/5,5/4 saniye.

LoL 11.21 Kostümler

Hakikat Ejderi Yasuo, Rüya Ejderi Yasuo, Lagün Ejderi Kai'Sa, Çelik Ejder Thresh, Sükûnet Ejderi Karma, Denge Ejderi Volibear ve Denge Ejderi Volibear Prestij Serisi, League of Legends'a 21 Ekim 2021 tarihinde geliyor.

1. Hakikat Ejderi Yasuo

2. Rüya Ejderi Yasuo

3. Lagün Ejderi Kai'Sa

4. Çelik Ejder Thresh

5. Sükûnet Ejderi Karma

6. Denge Ejderi Volibear

7. Denge Ejderi Volibear Prestij Serisi