Popüler Oyunlarda %80'e Varan İndirim! RDR2, The Witcher 3 ve Dahası
Epic Games'te bahar indirimleri başladı. Bununla birlikte çok sayıda sevilen oyunun fiyatında büyük düşüş oldu. İşte en çok ucuzlayan oyunlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games'te başlayan bahar indirimleri ile Red Dead Redemption 2, yüzde 75 indirime girdi. Oyunun fiyatı 2.299 TL'den 575 TL'ye geriledi.
- EA Sports FC 26 için yüzde 70 oranında büyük bir indirim yapıldı. oyunun fiyatı, kısa süreliğine 2.600 TL yerine 780 TL.
- Bahar indirimleri, 13 Nisan 2026 saat 18.00'de bitecek. O zamana kadar ucuz oyun satın almaya devam edebilirsiniz.
Epic Games, yerel fiyatlandırma sayesinde oldukça uygun fiyata oyun bulunabilecek platformlar arasında yer alıyor ancak buna rağmen zaman zaman bazı oyunların ücreti oyuncuların bütçesini aşabiliyor. Bu sebepten dolayı da çoğu oyuncu direkt satın almak yerine indirim yapılmasını bekliyor. İşte tam da bu oyuncuların kaçırmak istemeyeceği büyük bahar indirimleri an itibarıyla Epic Games'te başlamış durumda.
Epic Games'te Hangi Oyunlar İndirime Girdi?
|Oyun Adı
|İndirimli Fiyat
|Normal Fiyat
|İndirim Oranı
|The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)
|829 TL
|166 TL
|%80
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|350 TL
|%80
|Red Dead Redemption 2
|575 TL
|2.299 TL
|%75
|Red Dead Redemption 2 (Ultimate Edition)
|670 TL
|3.499 TL
|%80
|EA Sports FC 26 (Standart Sürüm)
|780 TL
|2.600 TL
|%70
|God of War
|360 TL
|899 TL
|%60
|Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|297 TL
|899 TL
|%67
|Marvel’s Spider-Man Remastered
|440 TL
|1.099 TL
|%60
|Ghost of Tsushima (Director's Cut)
|900 TL
|1.499 TL
|%40
|Sackboy: Büyük Macera
|363 TL
|1.099 TL
|%67
|The Last of Us (Part 1)
|550 TL
|1.099 TL
|%50
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.005 TL
|%33
|God of War Ragnarök
|1.004 TL
|1.499 TL
|%33
|Grand Theft Auto V Enhanced
|525 TL
|1.049 TL
|%50
|Cyberpunk 2077
|350 TL
|999 TL
|%65
|Ride 6
|2.064 TL
|2.579 TL
|%20
|Borderlands 4
|2.030 TL
|2.900 TL
|%30
|Arc Raiders
|1.320 TL
|1.650 TL
|%20
Detaylara aşırı dikkat edilmesi ile takdir gören Red Dead Redemption 2'nin fiyatı, yüzde 75 oranında indirim sayesinde artık 2.299 TL yerine sadece 575 TL'ye satılıyor. Rockstar Games'in bu oyunu, Vahşi Batı'da geçiyor. Arthur Morgan isimli karakteri yönetiyorsunuz. Büyük bir açık dünyası var. Grand Theft Auto serisinden (19 Kasım'da çıkacak GTA 6'yı hariç tutarsak) bile gerçekçi oynanış sunuyor.
En sevilen futbol oyunları arasında yer alan EA Sports FC 26 için Epic Games'te yüzde 70 oranında indirim uygulandı. Oyun normalde 2.600 TL'ye satılıyor ancak bu indirimle beraber fiyatı 780 TL'ye düştü. Çevrim içi mod sayesinde diğer oyuncularla maç yapmanıza da olanak tanıyan oyun, PlayStation ve Xbox mağazasında bile 870 TL'ye satılıyor. O yüzden bu indirimin oldukça büyük olduğunu söylemek mümkün.
God of War, yüzde 60'lık indirimle birlikte 899 TL'den 360 TL'ye düştü. God of War Ragnarök için biraz daha düşük indirim uygulandı. Öyle ki yüzde 33 oranında indirimle beraber oyunun fiyatı 1.499 TL'den 1.004 TL'ye geriledi. Çok büyük bir indirim olduğu söylenemez ama en azından tasarruf etmenizi sağlıyor.
Epic Games'in Bahar İndirimleri Ne Zaman Bitecek?
Epic Games'in bahar indirimleri, 13 Nisan 2026 saat 18.00'de sona erecek. Eğer belirtilen tarihe kadar oyunları indirimli fiyattan alırsanız ekstra ücret ödemenize gerek kalmayacak. Hangi oyunu aldığınıza ve indirim oranının ne kadar olduğuna bağlı olarak belirli oranda tasarruf ederek oyun oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Editörün Yorumu
Epic Games'te başlayan bahar indirimlerinde özellikle Red Dead Redemption 2'nin büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Öte yandan EA FC 26'nın da fiyatının epey düştüğü kanaatindeyim. Söz konusu oyunları daha önce denemeyenler, bu kampanyayı değerlendirmeyi düşünebilir. Bu arada Borderlands 4 yine yüzleri güldürmedi, biraz buruk hissediyorsanız yalnız değilsiniz.