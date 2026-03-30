Roblox Türkiye'de Yeniden mi Açılıyor? Yapay Zekalı Denetim Sistemi Geldi!

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından Roblox, özellikle küçük yaş gruplarının ilgisini çekiyor. Ancak son dönemlerde platformdaki uygunsuz içerikler nedeniyle birçok ülkede kurumların takibi altında. 2024’te ise çocuklara uygun olmayan içerikler nedeniyle Türkiye’de erişime engellendi ve Mart 2026 itibarıyla halen açılmış değil.

Roblox, bu durumu aşmak ve Türkiye de dahil olmak üzere erişime kapatılan ülkelerde tekrar yayınlanabilmek için yüz tanıma ve yaş doğrulama gibi önlemler aldı. Ancak görünüşe göre bunlar hala yetersiz. Öyle ki şirket, yapay zekâ destekli bir moderasyon sistemini devreye aldı. İşte ayrıntılar...

Roblox'un Yeni Yapay Zekâlı İçerik Denetim Sistemi Nedir?

Roblox, tüm oyunları gerçek zamanlı olarak tarayacak bir yapay zekâ denetim sistemini kullanıma sunduğunu açıkladı. Firmanın önceki sistemleri oyun geliştiricilerinin eklediği uygunsuz içerikleri hızlıca tespit edebiliyordu. Ancak örneğin oyuncuların çizim yapabildiği bir oyunda başka bir oyuncu tarafından çizilen rahatsız edici içerikler algılanamıyordu. Roblox’un yeni yapay zekâ moderasyon sistemi bunu da saniyeler içerisinde tespit edebiliyor. Bunun nedeni tüm oyunların yüzde 100’ünün gerçek zamanlı olarak izlenmesi.

Yeni sistem platform kurallarını ihlal eden bir içerik tespit ettiğinde yalnızca o sunucuyu kapatıyor. Yani tüm oyun yayından kaldırılmıyor. Bu arada şirket, yeni sistem devreye girdiğinden beri her gün yaklaşık 5 bin sunucunun kapatıldığını açıkladı.

Sunucusu Kapatılan Oyunun Geliştiricisine Ceza Veriliyor mu?

Bir sunucuda uygunsuz bir içerik tespit edildiğinde geliştiriciye ceza uygulanmıyor. Ancak yalnızca sunucu kapatılmıyor, aynı zamanda oyunun geliştiricisine de bilgi veriliyor. Geliştiriciler ise durumu grafik üzerinden takip edebiliyor ve grafikteki ani bir yükselme, oyunda bir sorun olduğunu gösteriyor.

Eğer geliştirici buna rağmen herhangi bir adım atmazsa Roblox belki durumu daha ileri götürerek oyunu yayından kaldırabilir. Bu biraz da sorunun büyüklüğüne bağlı.

Roblox'un Daha Önce Kullanıma Sunduğu Güvenlik Önlemleri Neler?

Şu anda Roblox’ta küçük yaş gruplarını uygunsuz içeriklerden korumak için birçok güvenlik önlemi bulunuyor. Kullanıcıların doğum tarihlerini doğrulamak için kimlik kartı veya yüz tarama özelliği kullanılıyor ve böylece kullanıcının yaşına göre kısıtlamalar uygulanıyor.

Ayrıca ebeveynler, çocuklarının kimlerle iletişim kurabileceğini belirleyebiliyor. Bunun yanında herkese açık sohbetlerde küfür, kişisel bilgiler ve uygunsuz kelimeler de otomatik olarak sansürleniyor. Son olarak bunlar arasına yapay zekâ destekli tam zamanlı moderasyon sistemi de dahil oldu.

Yeni Denetim Sistemi, Roblox'un Türkiye'de Yeniden Erişime Açılmasını Sağlar mı?

Roblox’un Türkiye’de erişime engellenmesinin temel nedeni platformdaki denetimsizlikti. Geçen yıl alınan bu karar oldukça tepki çekse de aslında bu yanlış değil. Zira platformda gerçekten çok sayıda uygunsuz içerik bulunuyordu. Ancak son zamanlarda bu içerikler eskiye kıyasla azalmış durumda ve yeni denetim sistemi de bu duruma büyük ölçüde katkı sağlayacak. Peki bu Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılmasını sağlayacak mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Roblox’u engelleme gerekçesi olarak denetimsizliği göstermişti. Daha önce alınan önlemler ve yeni denetim sistemi, bu sorunu büyük ölçüde çözüyor gibi görünüyor. Bunun yanında Bakanlık, Roblox’un Türkiye’de bir muhatap bulundurmasını da talep etmişti. Roblox’un daha önce “Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi” isimli bir şirket kurduğu biliniyor.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise geçtiğimiz haftalarda Roblox’un içerik denetimi konusunda epey mesafe katettiğini açıklamıştı. Mevcut tabloya bakıldığında Roblox’un yakın zamanda Türkiye’de yeniden erişime açılması bekleniyor. En azından Türk oyuncuların umudu bu yönde.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Roblox’un Türkiye’de yasaklanmasını doğru bir karar olarak görüyorum. Platformdaki uygunsuz içerikler özellikle çocuklar için oldukça tehlikeli. Ben bundan 5-6 yıl önce sıkça Roblox oynardım ve o dönemlerde bile sıkça uygunsuz içeriklerle karşılaşıyordum. Yani bu sorun yeni değil, uzun bir süredir var.

Umuyorum ki Roblox gerekli adımları atar ve Türkiye’de yeniden erişime açılır. Ancak kısa süre önce kullanıma sunulan yeni moderasyon sisteminin bu konuda büyük katkı sağlayacağından eminim. Bunu hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.