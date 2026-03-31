Michael Myers Geri Dönüyor: Yeni Halloween: The Game Detayları

Ünlü markalar için oyun uyarlamaları yapma konusunda rüştünü ispat etmiş olsan Illfonic, geçtiğimiz yıl içerisinde Halloween: The Game duyurusu ile karşımıza çıkmıştı. Eylül ayında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series oyuncuları ile buluşması beklenen oyun için yeni detaylar ortaya çıktı.

Halloween: The Game'de Nasıl Bir Deneyim Bizi Bekliyor?

Geliştiricinin önceki oyunlarına aşinaysanız, aslında tahmin edebileceğiniz bir deneyim bizi bekliyor diyebiliriz. Asimetrik çok oyunculu hayatta kalma oyunu olan Halloween: The Game, tercihen Haddonfield sakini rolüne bürünerek hem kendimizi ve hem de komşularımızı kurtarabildiğimiz gibi Michael Myers rolünde ortalığı cehenneme çevirebileceğiz. Ayrıca oyunda tek oyunculu modun da olacağını söyleyelim.

Yakın bir zaman önce oyun hakkında yeni detaylar sunan geliştirici stüdyo, tercihimize göre bizleri nasıl deneyimlerin beklediği konusunda detaylı açıkmalarda bulundu. Eğer Michael Myers olmayı istersek, kasaba sakinlerine ek olarak, daha iyi ödüller kazanabileceğimiz özel hedeflerimiz olacakmış.

Karakterin Killer Sense ve Stalk dahil özel yetenekleri olacak. Bunları kullanarak etrafımız hakkında daha fazla fikir sahibi olabilecek ve diğer karakterlerin konumunu öğrenebileceğiz. Hedeflerimizi tespit edebilecek, takip edebilecek veya daha fazla infaz seçeneğine ulaşabileceğiz. Bunların yanı sıra gizlilik ile hareket edebileceğimiz Shape Jump ve daha şiddetli bir şekilde saldırabileceğimiz Shape Dash yeteneklerimiz de bulunacak.

Haddonfield'ın sakini olmayı seçersek de her birinin kendisine özgü istatistikleri ve kişilik özellikleri olan farklı karakterler arasından seçim yapabilme şansı bekliyor. Oynanış sırasında yapacağımız keşifler, alaka noktalarını, diğer yapay zeka karakterlerini, içeriğinde işe yarar eşyaların bulunduğu konteynerleri, saklanma alanlarını, telefonları, olası kaçış noktalarını ve çok daha fazlasını ortaya çıkartacak.

Diğer karakterler ile etkileşime girmek ise polisi arayabilmek, güvenli saklanma alanları için komut verebilme veya yoldaş bulmak gibi olanaklar sunacak. Çok oyunculu moddaki konteynerler ise hayatta kalmamızı sağlayacak silahlar, dikkat dağıtmaya yarar eşyalar ve anahtar eşyalar içerecek. İşin ilginç yanı şu ki, ölüm anında dahi siviller Dr. Loomis olarak geri dönebilecek ve diğerlerine yardım edebilecekler. Geliştirici stüdyoya göre, bu karakter öldürülemeyecek olmasına rağmen yeteri kadar topluluk desteği, uygun ekipman ve saf insan gücü ile Smith's Grove Sanitarium'a geri gönderilebilecekmiş.