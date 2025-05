Böyle Bir Açıklamayı League of Legends Tarihinde Hiç Görmediniz

League of Legends'ta bu kez güncelleme haberleri kostüm değil, kostümsüzlük üzerinden geldi. Riot Games, 25.11 yamasında hiçbir yeni kostüm sunmayacağını açıkladı. Bunun sebebi ise epey eleştiri toplayan ve beklentilerin altında kalan Masque of the Black Rose serisinin tamamen elden geçiriliyor olmasıydı.

Kostümler şık ama pek de dillere destan değildi. Peki nasıl oldu da kostümler ortalığı karıştırdı ve Riot Games'in oyun tarihinde hiç yapmadığı bir açıklamayı yapmasına sebep oldu? Gelin hep beraber öğrenelim...

Black Rose Seti: Pahalı ve Boş

2025'in başında çıkan Black Rose seti, görsel olarak güçlü splash art'lara sahipti. Elise, Ezreal, Renata Glasc, Samira, Vladimir ve Prestij Katarina gibi sevilen şampiyonlara gelen bu kostümler, LoL evreninde gizli bir topluluk olan Black Rose temasına odaklanıyordu. Tabii iş oyun içi tasarımlara gelince istendiği gibi gitmedi.

Oyuncular bu gereksiz pahalı ve premium kostümlerin detaydan yoksun, sıkıcı ve sıradan olduğunu düşündü. Beklentiler yüksekti ama oyun içindeki hali bu beklentileri karşılamadı. Splash art'ların gerçekten detaylı yapılmış olması da hiçbir işe yaramamıştı.

Riot ise gelen tepkiler doğrultusunda frene bastı.

Kostümler Elden Geçirilecek, Yeni Kostüm Eklenmeyecek

Riot, bu eleştirileri dikkate alarak kapsamlı bir rework'e girişti. 25.11 yamasıyla birlikte Elise, Renata, Samira ve Vladimir'in kostümleri baştan aşağı güncelleniyor. Model, doku ve görsel efektler yeniden düzenlenecek ama bu çabanın bir bedeli var: Yeni yama, ilk defa yeni kostüm içermeyecek.

25.10 yamasının notlarında Riot şöyle bir şey yazmış:

Yeni kostümler bu dönemde çıkmayacak, çünkü o enerjiyi Black Rose kostümlerini yeniden işlemek için harcadık."

Ki böylesine bir açıklama, League of Legends'da daha önce asla görmediğimiz bir şey. Riot, "yaklaşan dönem" diyerek pek bir ipucu vermedi ama şimdilik sadece 25.11 yamasının boş geçileceği düşünülüyor. Ancak art arda kostümsüz iki yama ihtimali de tamamen dışlanmış değil.

Yeni LoL 25.11 yamasının ise 28 Mayıs'ta çıkması bekleniyor. Düzenlemeleri görmek isterseniz şu anda PBE sunucularında Black Rose kostümlerinin revize edilmiş halleri var, onlara bakabilirsiniz.