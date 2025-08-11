Riot Açıkladı: League of Legends'ta Tüm Alışkanlıklar Değişiyor!

Dünyanın en popüler rekabetçi MOBA oyunlarından League of Legends (LoL), Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede milyonlarca oyuncuya sahip. Normalde fare imleciyle oynanan yapım hakkında geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir sızıntı, oyunun W, A, S ve D tuşlarıyla da oynanabileceğini iddia etmişti. Riot Games ise konuyla ilgili ilk resmi açıklamasını yaptı.

LoL İçin WASD Güncellemesi Yolda

Firma, yaptığı açıklamada yeniliğin bugüne kadar kapalı testlerde yer aldığını ancak sıradaki güncellemeyle birlikte açık test sürecine geçileceğini duyurdu. Ayrıca güncellemeyi beta oyuncularına sunacağını ve bu sürecin uzun soluklu bir açık beta döneminde devam edeceğini belirtti.

Mevcut oyuncuların tıklamalı kontrollere alışık olması nedeniyle oyunda hem WASD hem de tıklamalı kontrol seçenekleri bir arada bulunacak. İstenen seçenek Ayarlar üzerinden değiştirielbilecek. Yeni oyuncuların oyuna alışmasını kolaylaştırması beklenen WASD sistemi, önce derecesiz modlarda, ardından ise dereceli modlarda kullanıma sunulacak.

Kapalı Test Sürecinde Geri Dönüşler Olumlu

Riot Games, kapalı beta sürecinde birçok profesyonel oyuncuyla testler gerçekleştirdi. Bu süreçte Diana, Jinx, Rell, Ezreal, Sivir, Corki, Volibear, Kayle, Zyra, Kalista, Graves, Twisted Fate ve Hecarim gibi birbirinden farklı şampiyonlar üzerinde denemeler yapıldı. Gelen geri bildirimlerin ise neredeyse tamamı olumlu oldu.

