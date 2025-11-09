LoL Oyuncuları Buraya! Yeni Şampiyon Tanıtıldı

League of Legends evreni büyümeye devam ediyor. Riot Games, uzun süredir sızıntılarla konuşulan yeni şampiyonu Zaahen’i sonunda resmen duyurdu ve ilk oynanış önizleme videosunu yayınladı. Darkin kökenli bu yeni karakter, hem hikâyesi hem de savaş tarzıyla daha şimdiden oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Peki Zaahen nasıl bir oynanış sunuyor ve oyuna ne zaman eklenecek? Zaahen yetenekleri neler? İşte yeni LoL şampiyonu hakkında tüm bilmeniz gerekenler!

Zaahen Nasıl Bir Şampiyon?

Riot Games Türkiye'nin resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşılan önizleme videosu oldukça dikkat çekti. Videoda Zaahen'in agresif dövüş stili öne çıkıyorken, agresif dövüş stili hem oynanışına hem de karanlık atmosferine ilk bakışı sunuyor.

Zaahen, hem üst koridor hem de orman için tasarlanmış, agresif oynanışıyla öne çıkan bir yakın dövüş şampiyonu. Gücünü büyük ölçüde otomatik saldırılardan alıyor ve savaş uzadıkça giderek daha güçlü bir hâle geliyor.

Onu diğer dövüşçülerden ayıran asıl nokta ise can çalma, kitle kontrolü ve hayatta kalma becerileri. Yani şampiyon dövüşün içine girdikçe sadece daha fazla hasar vermekle kalmıyor, resmen savaşın kaderini belirliyor.

Zaahen LoL'e Ne Zaman Eklenecek?

Riot Games Türkiye'nin paylaştığı bilgiye göre Zaahen, 19 Kasım saat 22.00'de oyunda olacak.

Zaahen Yetenekleri Neler?

Pasif: Savaş Filizleri – Zaahen rakip şampiyonlara saldırdıkça ve yetenek isabet ettirdikçe Kararlılık yükleri kazanır. Her yük saldırı gücünü artırır. Yükler dolduğunda Zaahen ek saldırı gücü kazanır ve öldüğünde dirilme fırsatı elde eder.

– Zaahen rakip şampiyonlara saldırdıkça ve yetenek isabet ettirdikçe Kararlılık yükleri kazanır. Her yük saldırı gücünü artırır. Yükler dolduğunda Zaahen ek saldırı gücü kazanır ve öldüğünde dirilme fırsatı elde eder. Q: Darkin Mızrağı – Bir sonraki saldırısını güçlendirerek mızrakla iki kez vuruş yapar, ekstra hasar verir ve kendini iyileştirir. Yeteneği yeniden kullanırsa, güçlendirilmiş sonraki saldırısı rakibi havaya savurur ve ek hasar uygulanır.

– Bir sonraki saldırısını güçlendirerek mızrakla iki kez vuruş yapar, ekstra hasar verir ve kendini iyileştirir. Yeteneği yeniden kullanırsa, güçlendirilmiş sonraki saldırısı rakibi havaya savurur ve ek hasar uygulanır. W: Heybetli Dönüş – Mızrağını belirli bir yöne saplayarak isabet eden rakiplere hasar verir ve onları Zaahen’e doğru çeker.

– Mızrağını belirli bir yöne saplayarak isabet eden rakiplere hasar verir ve onları Zaahen’e doğru çeker. E: Yaldızlı Hücum – Hedef noktaya atılarak iniş alanındaki rakiplere hasar verir. Hem giriş hem de yer değiştirme için kullanılabilen bir mobilite yeteneğidir.

– Hedef noktaya atılarak iniş alanındaki rakiplere hasar verir. Hem giriş hem de yer değiştirme için kullanılabilen bir mobilite yeteneğidir. R: Vahim Yargı – Zaahen havaya yükselir ve mızrağını yere saplayarak geniş alanda hasar verir. Vurduğu rakiplerden çıkardığı hasarın bir kısmı kadar kendini iyileştirir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni LoL şampiyonu Zaahen'i nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.