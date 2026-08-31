Tarihin En Büyük Oyun Sızıntısı: 12 TB'lık Steam Arşivi Yayılıyor

Valve cephesinde beklenmedik bir olay meydana geldi. 12 TB boyutunda bir Steam arşivi sızdırıldı. Sızıntı, 2003 ile 2013 yıllarını kapsıyor. Şimdiye kadar paylaşılan bilgilere göre çok sayıda oyunun geliştirme süreci hakkında fikir edinmek mümkün hâle geldi. İncelenen oyunların arasında Counter-Strike: Global Offensive gibi yapımlar da bulunuyor.

12 TB'lık Steam Arşivi Nasıl Sızdırıldı?

Valve'ın 12 TB büyüklüğündeki Steam arşivi hacklenmedi. Şirket, eski Steam2 altyapısında 2003 ila 2013 yıllarından kalan büyük oyun arşivi bulunuyordu. 2013 yılında ise Steam2 yerine SteamPipe kullanmaya başladı. Eski içeriklerin büyük bir kısmını arkasında bıraktı. Normalde böyle önemli bir veriye erişmek için erişim izni gerekir ama iddiaya göre yanlışlıkla herkese açık bırakıldı.

Someone leaked 12 TB of Valve's internal builds and game assets from 2003 to 2013. This includes early versions of Portal 2, Left 4 Dead, CS:GO, F-Stop and potentially EP3. The community is still researching everything, so the next few days might be insane... There's a Weaponizer… pic.twitter.com/Sg7OqJjL2X — ‎Gabe Follower (@gabefollower) August 29, 2026

Arşive erişmek ne bir şifre ne bir hesap bilgisine ihtiyaç vardı. Bu da kullanıcılara doğrudan oradaki dosyaları indirme imkânı kazandırdı. Burada neler olduğunu öğrenmek isteyen kişiler de dosyaları toplayıp büyük bir arşiv hâline getirdi. 12 TB'lık dosya şu an giderek yayılıyor.

12 TB'lık Steam Arşivinde Hangi Oyunlar Var?

CS: GO'nun ilk geliştirme sürecinden kalan dosyalar

Portal 2'nin ilk sürümleri

Portal 2'nin nihai sürümünden çıkarılmış mekanikler

Left 4 Dead ve Left 4 Dead 2'nin çıkarılmış içerikleri

Half-Life 2: Episode Three ile bağlantılı olduğu düşünülen dosyalar

Üçüncü taraf oyunlar (Sonic, Batman: Arkham Asylum, Spore, Dragon Age: Origins)

Sızdırılan Steam arşivi tahmin edilenden bile çok daha fazlasını kapsıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bunların arasında Portal 2'nin geliştirme sürecinin ilk dönemlerinden kalan dosyalar mevcut. Son oyunda olmayan mekanikler incelenebiliyor. Benzer şekilde Counter-Strike: Global Offensive'in de ilk geliştirme sürecinden kalan eski içerikler var. Belki de en önemlisi, Half Life 2: Episode Three ile bağlantılı dosyalar ve assetlara (oyunlarda modeller, sesler ve benzerleri) rastlandı.

Bu önemli. Half-Life 2 için geliştirilen bu bölüm, Valve tarafından bir dönem geliştirilmiş olsa da hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Episode Two'dan sonra epey bir süre beklendi ama Valve, bu projeyi hem oyun motoru değişikliği hem ekip içinde yaşanan sorunlardan dolayı rafa kaldırmayı tercih etti. Şimdiyse o dönemde oyun için neler yapıldığına dair fikir edinmek mümkün. Tabii, şunu da belirtmek gerekiyor ki bunun oynanabilir versiyonu yok. Sadece Episode 3 ile ilişkili olabilecek bazı oyun dosyaları var.

12 TB'lık Steam Arşivi, Oyun Tarihinin En Büyük Sızıntısı mı?

Dosya boyutuna göre değerlendirmek gerekirse, Valve'ın 12 TB büyüklüğündeki Steam arşivi, oyun tarihinin en büyük sızıntısı konumunda. Bundan önce de 1,67 TB'lık sızıntı ile Insomniac Games en başta geliyordu. Bu sızıntı da oldukça büyüktü. Bir hacker grubu, oyun stüdyosuna ait sayısız dosyayı herkese açık şekilde paylaşmıştı. Marvel's Wolverine hakkında bile önemli şeyler vardı.

Habilidades eliminadas de la beta de Portal 2:



-Gel adhesivo

-Cámara lenta

-El weaponizer de Half-Life 2: Episodio 3 probablemente se usaba de placeholder para el arma de pintura pic.twitter.com/qQgfS76EXs — Scolcer (@scolcer_) August 30, 2026

GTA 6 Sızıntısı mı Daha Büyüktü, Steam Sızıntısı mı?

GTA 6 için durum biraz farklı. Bu oyunun bilgisayarınıza indirip oynamanızı sağlayacak eksiksiz dosyaları hiçbir zaman paylaşılmadı. Sadece Eylül 2022 tarihinde çok sayıda oynanış videosu sızdırıldı. Ağustos ayında ise kendisine Cyberleek adını veren bir kişi ya da grup, oyunun oynanabilir sürümüne sahip olduğunu iddia etti. İlerleyen dönemde 113 GB boyutunda bir sürümün piyasaya sürüldüğü iddia edildi ama siber güvenlik uzmanları, bununla ilgili yaptığı incelemelerde dosyaların büyük çoğunlukla zararlı yazılımdan ibaret olduğunu gördü.

Editörün Yorumu

Sızdırılan dosyaların boyutu gerçekten çok büyük, oyun tarihinde çok önemli bir yere sahip olacağı aşikâr ama ben içinde çok da kayda değer bilgi olduğunu söyleyemem. En azından şu ana kadarki incelemelere göre abartıldığı kadar önemli bir yanı yok. Sadece Portal 2 ve CS: GO kısmı biraz dikkat çekici. Örneğin CS: GO, başta Counter-Strike: Source'un yeniden ele alınımş versiyonu gibi görünüyormuş.

Portal 2'de olması planlanan mekaniklere göz atabilmek de oldukça önemli. Half-Life 2: Episode Three'ye gelecek olursak, şimdilik çok bir şey çıkmış değil. Tabii, arşivin tamamı henüz incelenmiş de değil. İncelemeler tamamlandıktan sonra belki hakkında çok daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Ama oynanabilir bir sürüm beklenmemesi gerektiğinin altını çizeyim.