305 TL Değerindeki Lost Ruins Ücretsiz Dağıtılıyor: Fırsatı Kaçırmayın!
Steam'de güncel kurdan 305 TL fiyat etiketine sahip Lost Ruins ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Peki kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz? İşte detaylar!
Epic Games Store'un oyun sektörüne girişiyle birlikte durmaksızın sürdürdüğü ücretsiz oyun furyasına zamanla Steam de dâhil olmuş, bu iki platformu da çok geçmeden başka şirketler de takip etmeye başlamıştı.
Bunlardan biri olan GOG, yine ilgi çekici bir oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtıyor.
Steam fiyatı hâlihazırda güncel kurdan 305 TL olan Lost Ruins, 21 Aralık'a kadar GOG kullanıcılarına özel ücretsiz ve tek yapmanız gereken oyunu kütüphanenize eklemek.
Lost Ruins Ücretsiz Nasıl Alınır?
- Oyunu ücretsiz olarak edinmek için öncelikle GOG web sitesine veya uygulamasına gitmeniz gerekiyor.
- GOG hesabınıza giriş yapın.
- Ana sayfada göreceğiniz Lost Ruins'in sayfasına girin.
- Sepete ekle dedikten sonra ilerlemeye devam edin.
- Oyuna artık kütüphaneniz üzerinden erişebilirsiniz.
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