305 TL Değerindeki Lost Ruins Ücretsiz Dağıtılıyor: Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games Store'un oyun sektörüne girişiyle birlikte durmaksızın sürdürdüğü ücretsiz oyun furyasına zamanla Steam de dâhil olmuş, bu iki platformu da çok geçmeden başka şirketler de takip etmeye başlamıştı.

Bunlardan biri olan GOG, yine ilgi çekici bir oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtıyor.

Steam fiyatı hâlihazırda güncel kurdan 305 TL olan Lost Ruins, 21 Aralık'a kadar GOG kullanıcılarına özel ücretsiz ve tek yapmanız gereken oyunu kütüphanenize eklemek.

Lost Ruins Ücretsiz Nasıl Alınır?