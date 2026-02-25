Bu Hız Canavarını Almak İçin Bir Servet Bile Yetmeyebilir

Lotus'un Avustralya distribütörü Simply Sports Cars, Lotus Emira Turbo SE modelini temel alarak ortaya bambaşka bir araba çıkardı. Lotus Emira Turbo Bathurst Edition olarak adlandırılan yeni serinin ismi ise Mount Panorama pistine ev sahipliği yapan Bathurst şehrinden geliyor. Pistin altını üstüne getirmek için fazlasıyla yeterli olan bir motorla donatıldı.

Lotus Emira Turbo Bathurst Edition'ın Özellikleri Neler?

Araç temelde Toyota'nın V6 motoru yerine Mercedes-AMG'den alınan 2,0 litrelik dört silindirli turbo motor içeriyor ancak bu motor olduğu gibi yerleştirilmedi, kapsamlı bir şekilde elden geçirildi. Standart Turbo SE modeli 400 beygir gücü sunarken bu versiyonda ise 503 beygir gücü görüldü. Bu da şimdiye kadar en güçlü seri üretim içten yanmalı Lotus araçlardan biri hâline getirdi.

Simply Sports Cars, aracın net tork değerini paylaşmadı ancak ciddi bir artış olduğunu belirtti. Aracın 0'dan 100 km/sa hıza dört saniyenin altında ulaşması bekleniyor. Ayrıca en fazla 300 km/sa ulaşacağı öngörülüyor. Standart olarak Michelin Pilot Sport Cup 2 ile beraber gelen araba, GT4 yarış otomobillerinden ilham alınarak tasarlanan arka kanat, karbon fiber ön lip ve genel olarak temayı yansıtan detaylar içeriyor.

Lotus Emira Turbo Bathurst Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

Lotus Emira Turbo Bathurst Edition, Avustralya'da 249.990 AUD (7 milyon 803 bin 952 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu, standart Lotus Emira Turbo SE modelinden yaklaşık 40.000 AUD (1 milyon 248 bin 403) daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Ne var ki büyük bir servetiniz olsa bile söz konusu araca sahip olmanız pek mümkün olmayacak.

Bunun nedeni, bu serinin yalnızca sınırlı sayıda üretilecek olması. Öyle ki toplamda ulaşılacak olan üretim sayısının 15 adet ile sınırlı kalması planlanıyor. Daha fazla güç elde etmek isteyenler için 2027 yılının bir noktasında 900'ün üzerinde bir beygir gücü sunması beklenen şarj edilebilir hibrit versiyonunun da piyasaya sürülmesi bekleniyor.