Love, Death & Robots 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Tarih de Açıklandı
Love, Death & Robots'un 4. sezon fragmanı paylaşıldı. Fragman ile birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu. İşte yeni sezona dair detaylar!
2019 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle beraber büyük bir hayran kitlesine sahip olan Love, Death & Robots ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Love, Death & Robots'un 4. sezon fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu.
Love, Death & Robots 4. Sezon Fragmanı
Netflix'in resmî YouTube kanalı üzerinden Love, Death & Robots isimli animasyon dizisinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 1 dakika uzunluğundaki video, sekizinci sezonun tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.
Love, Death & Robots 4. Sezon Yayın Tarihi
IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Love, Death & Robots'un yeni sezon bölümleri 15 Mayıs 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Sezondaki tüm bölümlerin aynı gün yayınlanması bekleniyor.
Love, Death & Robots Konusu
Love, Death & Robots, her bölümünde farklı hikâyeler sunan bir antoloji dizisidir. Her bölüm kendine özgü animasyon stilleri ve hikâye anlatım teknikleri kullanıyor. Bu da dizinin her bölümünü benzersiz kılıyor.
The Last of Us 2. Sezon Beklenenden Çok Daha Mide Bulandırıcı Olacak
İlk sezonu neredeyse birebir oyunla paralel ilerleyen The Last of Us'ın ikinci sezonunda biraz daha özgür davranacağı ama oyuna yine sadık olacağı bildirildi.