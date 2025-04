Love, Death & Robots 4. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Tarih de Açıklandı

2019 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle beraber büyük bir hayran kitlesine sahip olan Love, Death & Robots ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Love, Death & Robots'un 4. sezon fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu.

Love, Death & Robots 4. Sezon Fragmanı

Netflix'in resmî YouTube kanalı üzerinden Love, Death & Robots isimli animasyon dizisinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 1 dakika uzunluğundaki video, sekizinci sezonun tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.

Love, Death & Robots 4. Sezon Yayın Tarihi

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Love, Death & Robots'un yeni sezon bölümleri 15 Mayıs 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Sezondaki tüm bölümlerin aynı gün yayınlanması bekleniyor.

Love, Death & Robots Konusu

Love, Death & Robots, her bölümünde farklı hikâyeler sunan bir antoloji dizisidir. Her bölüm kendine özgü animasyon stilleri ve hikâye anlatım teknikleri kullanıyor. Bu da dizinin her bölümünü benzersiz kılıyor.