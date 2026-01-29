737 Beygirlik Performans Canavarı SUV! Otomatik Park ve Dahası

IM Motors, LS9 Hyper'ı tanıttı. Bununla birlikte yeni aracın teknik özellikleri netlik kazandı. Bu araba, dünyada bir ilk olarak direksiyon ile tekerler arasında fiziksel bağlantıyı ortadan kaldıran teknoloji ile birlikte geliyor. Sürücü, direksiyonu her çevirdiğinde bu eylemler dijital veriye dönüştürülüp hem ön hem arka tekerleklerin birbirinden bağımsız bir şekilde hareket etmesi sağlanıyor.

LS9 Hyper Özellikleri

LS9 Hyper hem ön hem arka tekerleklerin birbirinden bağımsız ve çok hassas bir şekilde hareket etmesine imkân tanıyan özel teknolojisi sayesinde dar sokaklarda çok rahat bir şekilde ilerlemeye olanak tanıyor. Araçta her bir tekerlek için ayrı bir motor bulunuyor. Bu, özellikle virajlarda daha dengeli bir yol tutuşu elde etmenize yardımcı olarak büyük bir kolaylık sağlıyor.

Dış tasarımı genel olarak LS9 modelleri ile benzerlik gösteren bu araba, 5279 mm uzunluğa, 2000 mm genişliğe, 1806 mm yüksekliğe sahip. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafenin ise 3160 mm olduğu belirtildi. 20, 21 ve 22 inçlik jant seçenekleri ile beraber geliyor.

İç tarafta 27,1 inç büyüklüğe sahip 5K çözünürlüklü ana ekran bulunuyor. Yolcu tarafında da 15,6 inç 3K MiniLED ekran yer alıyor. LiDAR sensörü sayesinde çevredeki nesneleri anlık olarak tanımlayarak görüş alanınızın çok net olmadığı sisli havalarda bile arabayı güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı oluyor.

Şehir içi kullanımlar için otomatik park gibi özellikler içeriyor. Gücünü üç farklı elektrik motorundan alıyor. Ayrıca menzil artırmak için 1,5 litrelik turbo motor mevcut. Ön tarafta 215 beygir gücü, arka taraftaysa iki adet 261 beygir gücü üreten motor bulunuyor. WLTC standartlarına göre sadece elektrikle 308 kilometre menzil sunuyor.