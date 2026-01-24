Sizi Kazalara Karşı Koruyan Araba Duyuruldu! 1200 KM Menzil Sunuyor

Huawei ve Chery ortaklığı kapsamında geliştirilen Luxeed V9, resmî görseller eşliğinde duyuruldu. Gerek donanım gerek yazılım odaklı özellikler ile öne çıkan bu otomobil, dünyada bir ilk olan güvenlik sistemi ile beraber gelecek. Bu özellikler, sürüş güvenliğini üst düzeye çıkaracak.

Luxeed V9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Luxeed V9, yenilikçi tasarımı ile ön plana çıkıyor. Aracın ön tarafında delikli ızgara bulunmuyor. Bunun yerine daha pürüzsüz ve sade bir görünüm tercih edildi. Ön kısımda yer alan farlar âdeta parıltı saçan elmaslar gibi görünüyor. Arka tarafta da bir uçtan diğer uca uzanan ışık sistemi bulunuyor ancak bunun çok önemli bir işlevi bulunuyor.

Araç kendi kendine sürüş moduna geçtiğinde bu ışıklar yanarak diğer sürücülere bilgilendirmede bulunuyor. Diğer sürücüler, arabanın akıllı sürüş özelliğinin etkin olup olmadığını bu ışıklara bakarak öğrenebiliyor. 5359 mm uzunluğa, 2009 mm genişliğe sahip olan aracın ön tekerleği ile arka tekerleği arasındaki mesafenin ise 3250 mm olduğu belirtiliyor.

Bu otomobilin en dikkat çekici özelliği, kask işlevi gören bir hava yastığına sahip olması. Bu sistem, olası bir çarpışma anında koltukları otomatik olarak en güvenli pozisyona çekerek hava yastığını açıyor. Sürücünün başı ve boyun bölgesi kask gibi sarılarak üst düzey koruma sağlanıyor. Böylece ağır yaralanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni araba 1,5 litrelik benzinli motoru sadece elektrik üretmek için kullanıyor. Asıl gücünü çift elektrikli motorundan alıyor. Batarya seçimine bağlı olarak yalnızca elektrikle 158 kilometre ile 223 kilometre arasında gidebilirken benzinli motorla birlikte toplam menzil 1.200 kilometreye ulaşıyor.

Luxeed V9'un Fiyatı Ne Kadar Olacak

Luxeed V9'un 400.000 (2 milyon 483 bin 111 TL) ile 500.000 yuan (3 milyon 103 bin 889 TL) fiyat etiketiyle 2026'nın ilk çeyreğinde satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, aracın farklı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.