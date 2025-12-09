30 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekranı Var

Rollme G6 tanıtıldı. Uzun pil ömrü, yüksek depolama alanı ve dayanıklılığı ile dikkatleri üzerinde toplayan bu akıllı saat, özellikle şık tasarımı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Gelişmiş sağlık özellikleri ise onu bir tür sağlık asistanı olarak kullanmayı da mümkün hâle getiriyor.

Rollme G6 Özellikleri

Ekran : 1.43 inç AMOLED

: 1.43 inç AMOLED Depolama : 4 GB (Müzik depolama destekli)

: 4 GB (Müzik depolama destekli) Batarya : 550 mAh (30 güne kadar bekleme süresi)

: 550 mAh (30 güne kadar bekleme süresi) Dayanıklılık : ABD Askeri Standartları, 5 ATM Suya Dayanıklılık

: ABD Askeri Standartları, 5 ATM Suya Dayanıklılık Konumlandırma : 6 Farklı Uydu Sistemi (Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NAVIC vb.)

: 6 Farklı Uydu Sistemi (Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NAVIC vb.) Sensörler : Altimetre (Yükseklik), Barometre (Basınç)

: Altimetre (Yükseklik), Barometre (Basınç) Sağlık Takibi : Kalp atış hızı, Kandaki oksijen (SpO2), Stres takibi

: Kalp atış hızı, Kandaki oksijen (SpO2), Stres takibi Bağlantı: Kablosuz kulaklık eşleştirme desteği

Rollme G6, 1.43 inç AMOLED ekranla birlikte geliyor. Zorlu koşullar altında bile sağlamlığını koruyabilecek bu cihazın ABD askeri dayanıklılık standartlarına uygun sertifikası bulunuyor. Bu ayrıca aşırı sıcaklık değişimleri, düşmeler, yüksek nem ve benzeri baskılara karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Akıllı saat, 5ATM su direncine sahip. Bu, 50 metreye kadar su basınca dayanıklı olduğu anlamına geliyor. El yıkama gibi durumlarda da sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor. Böylece kullanıcıların su yüzünden hasar alması ve bozulması gibi ihtimalleri düşünmesine gerek kalmıyor.

Cihaz, dışarıda yapılan aktivitelerde çevresel koşulları takip etmeye imkân tanıyan sensörlerle donatıldı. Örneğin yüksekliği ölçerek dağcılık ve tırmanış gibi aktivitelerde konum takibini kolaylaştırırken hava basıncını izleyerek hava durumu değişikliklerini önceden tahmin etme imkânı sunuyor. Cihaz, 550 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. 30 güne kadar boşta kullanım süresi sunarak sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yeni model, 4 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Ayrıca yürüyüş yaparken ya da koşarken müzik dinlemek isterseniz cihazınızı kablosuz kulaklıklar ile eşleştirebilirsiniz. Cihaz, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS ve NAVIC olmak üzere toplam altı farklı uydu sistemini destekliyor. Böylece hiç bilmediğiniz yerlerde bile yolunuzu hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz.

Rollme G6 Fiyatı

Rollme G6 için 79.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Akıllı saat, siyah ve turuncu olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Cihaz, kalp atış hızını izleme ve kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi özelliklerin yanı sıra stres takibi yapmaya da olanak tanıyor.