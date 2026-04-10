Kilo Vermeyi Kolaylaştıran Akıllı Saat Tanıtıldı! Sağlık Takibi Yapıyor

Lyne Originals, Startup 30 (Lancer 20) ve Startup 49 (Lancer 1 Pro) olmak üzere iki yeni akıllı saat tanıttı. Her iki kulaklık da günlük hayattı kolaylaştıran özelliklerle birlikte geliyor ancak ikinci model, sağlık ve spor konusunda daha geniş bir özellik yelpazesi sunduğu için oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Lyne Startup 49'un (Lancer 1 Pro) Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 2.09 inç

2.09 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Spor Modu: 11'den fazla spor modu

11'den fazla spor modu Sağlık: Kalp atış hızı, yakılan kalori ve dahası içingerçek zamanlı takip

Lyne Startup 49, 2,09 inçlik LCD ekranla birlikte geliyor. Ekranın oldukça büyük olduğunu söylemek gerekiyor. Eğer çok ince bileğiniz varsa cihaz biraz kaba görüntü oluşturabilir. Öte yandan LCD ekran da tam olarak derin bir siyah elde etmenizi sağlamayacaktır. Yani siyah alanlarda grilik görmeye neden olabilir.

Akıllı saatin asıl ön plana çıktığı kısmın spor ve sağlık olduğunu göz önünde bulunduracak olursak ekran tarafındaki dezavantaj tolere edilebilir. Öyle ki bu akıllı saat, 11'den fazla spor modunu destekliyor. Sağlık tarafında kalp atış hızı, tempo, yakılan kalori ve genel olarak gün içindeki aktivitenizi gerçek zaman olarak takip ediyor.

Bu toplanan verileri kullanarak size hedeflerinize ulaşma noktasında da yardımcı oluyor. Örneğin kilolu olan birisi zayıflamak istiyor ve kendine bir üst limit koymuşsa o kiloya ulaşmak için ne kadar kalori yaktığını Lyne Originals'ın yeni akıllı saat sayesinde kolaylıkla öğrenebiliyor. Bu arada cihaz, siyah, beyaz ve turuncu gibi çeşit renk seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Lyne Startup 49'un (Lancer 1 Pro) Fiyatı Ne Kadar?

Lyne Startup 49 için 1.099 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 529 TL'ye denk geliyor. Elbette ki bu herhangi bir ek ücret eklenmemiş hâli. Eğer akıllı saat Türkiye'de satışa sunulsaydı vergiler ve diğer ek maliyetlerle beraber fiyatı 700 TL'ye ulaşabilirdi.

Lyne Startup 30'un (Lancer 20) Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 2.01 inç

2.01 inç Bluetooth Arama Desteği: Mevcut

Mevcut Kablosuz Şarj Desteği: Mevcut

Mevcut Sağlık Takibi: Standart sağlık ve günlük aktivite takibi

Lyne Startup 30, 2,01 inç ekranı ile Startup 49'un yanında daha küçük kalsa da yine mevcut pek çok akıllı saatin yanında biraz büyük kalıyor. Cihazın yan tarafında menüler arasında gezinmenizi sağlayan bir döndürülebilir düğme yer alıyor. Öte yandan akıllı saat ile Bluetooth üzerinden arama yapabiliyor, sosyal medya hesaplarınıza gelen bildirimlere göz atabiliyorsunuz.

Kablosuz şarj desteğine sahip olan model, akıllı saatlerde artık standart hâle gelen sağlık ve günlük aktivite takibi gibi özelliklerle kullanıcıların yaşamını daha kolay hâle getiriyor. Böylelikle spor konusundaki hedeflerinize daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor ve sağlık tarafında da her şeyin yoluna gidip gitmediğini öğrenebiliyorsunuz.

Lyne Startup 30'un (Lancer 20) Fiyatı Ne Kadar?

Lyne Originals, Startup 30 için 1.199 rupi fiyat etiketi belirledi. Bu da güncel kurla yaklaşık olarak 577 TL'ye denk geliyor. Tabii, Türkiye'de satışa sunulsaydı aynı fiyata sahip olmayacaktı. Vergiler ve diğer ek maliyetlerle beraber Startup 49 gibi bu model de en az 700 TL'den başlayan bir fiyatla satılabilirdi.

Lyne Startup 30 ve 49 Türkiye'de Satılacak mı?

Lyne Originals, Hindistan merkezli bir marka ve şu an sadece Hindistan pazarına odaklanmış şekilde ilerliyor. Elbette ki ileride küresel pazara açılma planları olabilir. Bununla birlikte ürünlerini Türkiye'ye de getirebilir ancak o zamana kadar Startup 30 ile 49 modellerini Türkiye'de doğrudan satın almak mümkün görünmüyor.

Editörün Yorumu

Lyne Originals'ı uzun bir zamandan beri takip ediyorum. İnovasyon öncelikli bir marka olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Mart ayının sonuna doğru ses değiştirme özelliğine sahip CoolPods 11 Pro isimli kulaklığının tanıtımını gerçekleştirdi. Bu akıllı saatte söz konusu cihazdaki gibi ilginç bir özellik göremedim ama önceki ürünlerindeki yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ettiği sürece küresel pazarda etkili markalardan biri hâline geleceğini düşünüyorum.