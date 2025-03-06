Kimse Beklemiyordu: M3 İşlemcili Yeni iPad Air, Performans Testinde Şov Yaptı!

Teknoloji devi Apple, 19 Şubat'ta iPhone 16e'yi tanıtmasının ardından geçtiğimiz günlerde M3 işlemcili iPad Air modelini duyurdu. Vadettikleri ile ilgiyle karşılanan başaran cihaz, kısa süre önce gelen performans testi sonuçlarıyla da dikkat çekmeyi başardı. İşte M3 işlemcili iPad Air'in Geekbench performans testi sonuçları...

M3 iPad Air, Geekbench 6 Testinde

M3 iPad Air, Geekbench 6 testlerinde göründü ve beklenenden yüksek bir performans sergiledi. Yapılan üç testin ortalamasına göre cihaz, çoklu çekirdek CPU skorunda 11.605 puan aldı. Önceki nesil M2 çipli iPad Air ise 9.817 puan almıştı. Bu da yaklaşık yüzde 18’lik bir performans artışı anlamına geliyor.

Benzer bir performans artışı, M3 işlemcili Mac modellerinde de gözlemlendi. Öyle ki yonga seti, çok çekirdek testlerinde M2’ye kıyasla yüzde 20 daha yüksek performans sundu. Buna göre teknoloji devinin yeni işlemcilerinin sadece iPad Air için daha yüksek performans sunmadığı söylenebilir.

M3 performansıyla dikkat çekmeyi başarsa da gözler, Apple’ın en güçlü işlemcisi olan M3 Ultra'da. Yeni Mac Studio’da yer alan M3 Ultra'nın performans testlerinin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

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