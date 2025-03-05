Türkiye'de Çok Ucuza Satılan M4 İşlemcili Mac Mini Zamlandı

Teknoloji devi Apple, bugün (5 Mart 2025) M4 işlemcili MacBook Air, yeni Mac Studio ve M3 Ultra işlemcisini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından Türkiye'de M4 işlemcili Mac Mini modeline zam geldi. Peki, cihazın yeni fiyatı ne kadar oldu?

M4 İşlemcili Mac Mini'nin Zamlı Fiyatı Ne Kadar?

Geçtiğimiz aylarda M4 işlemciye sahip Mac Mini tanıtılmıştı. Türkiye'de uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Mac Mini için zam kararı alındı. 16 GB Birleşik Bellek ve 256 GB SSD Depolama alanına sahip sürüm 28 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye yükseldi.

16 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama alanına sahip sürüm 37 bin 999 TL'den 39 bin 999 TL'ye çıkarıldı. Zam ile beraber bu sürümde iki bin TL'lik bir fiyat artışı gerçekleşti.

24 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama alanına sahip sürümün fiyatı ise 46 bin 999 TL'den 49 bin 999 TL'ye yükseldi. Böylece bu sürümde 3 bin TL'lik bir artış yaşandı. Yeni fiyatlar şu şekilde:

16 GB Birleşik Bellek ve 256 GB SSD Depolama: 28.999 TL yerine artık 29.999 TL

28.999 TL yerine artık 29.999 TL 16 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama: 37.999 TL yerine artık 39.999 TL

37.999 TL yerine artık 39.999 TL 24 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama: 46.999 TL yerine artık 49.999 TL

M4 İşlemcili Mac Mini Özellikleri