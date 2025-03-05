Türkiye'de Çok Ucuza Satılan M4 İşlemcili Mac Mini Zamlandı
Türkiye'de M4 işlemcili Mac Mini modeline zam geldi. Peki, güçlü performans sunan Mac Mini'nin fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar!
Teknoloji devi Apple, bugün (5 Mart 2025) M4 işlemcili MacBook Air, yeni Mac Studio ve M3 Ultra işlemcisini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından Türkiye'de M4 işlemcili Mac Mini modeline zam geldi. Peki, cihazın yeni fiyatı ne kadar oldu?
M4 İşlemcili Mac Mini'nin Zamlı Fiyatı Ne Kadar?
Geçtiğimiz aylarda M4 işlemciye sahip Mac Mini tanıtılmıştı. Türkiye'de uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Mac Mini için zam kararı alındı. 16 GB Birleşik Bellek ve 256 GB SSD Depolama alanına sahip sürüm 28 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye yükseldi.
16 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama alanına sahip sürüm 37 bin 999 TL'den 39 bin 999 TL'ye çıkarıldı. Zam ile beraber bu sürümde iki bin TL'lik bir fiyat artışı gerçekleşti.
24 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama alanına sahip sürümün fiyatı ise 46 bin 999 TL'den 49 bin 999 TL'ye yükseldi. Böylece bu sürümde 3 bin TL'lik bir artış yaşandı. Yeni fiyatlar şu şekilde:
- 16 GB Birleşik Bellek ve 256 GB SSD Depolama: 28.999 TL yerine artık 29.999 TL
- 16 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama: 37.999 TL yerine artık 39.999 TL
- 24 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama: 46.999 TL yerine artık 49.999 TL
M4 İşlemcili Mac Mini Özellikleri
|Model
|M4 Mac mini
|M4 Mac mini
|M4 Mac mini
|M4 Pro Mac mini
|Çip
|Apple M4 çip
10 çekirdekli CPU
10 çekirdekli GPU
Donanım hızlandırmalı ışın izleme
16 çekirdekli Neural Engine
120 GBps bellek bant genişliği
|Apple M4 çip
10 çekirdekli CPU
10 çekirdekli GPU
Donanım hızlandırmalı ışın izleme
16 çekirdekli Neural Engine
120 GBps bellek bant genişliği
|Apple M4 çip
10 çekirdekli CPU
10 çekirdekli GPU
Donanım hızlandırmalı ışın izleme
16 çekirdekli Neural Engine
120 GBps bellek bant genişliği
|
Apple M4 Pro çip
|Bellek
|16 GB birleşik bellek
(24 GB ve 32 GB seçenekleri)
|
16 GB birleşik bellek
(24 GB ve 32 GB seçenekleri)
|
24 GB birleşik bellek
(32 GB opsiyonel)
|
24 GB birleşik bellek
(48 GB ve 64 GB seçenekleri)
|Depolama
|256 GB SSD
(512 GB, 1 TB veya 2 TB seçenekleri)
|
512 GB SSD
(1 TB veya 2 TB seçenekleri)
|
512 GB SSD
(1 TB veya 2 TB seçenekleri)
|
512 GB SSD
(1 TB, 2 TB, 4 TB veya 8 TB seçenekleri)
|Ekran Desteği
|Aynı anda üç adede kadar ekran desteği:
- 6K çözünürlüğe kadar iki adet Thunderbolt ekran
- 5K çözünürlüğe kadar bir adet Thunderbolt ekran veya 4K çözünürlüğe kadar bir HDMI ekran
|Aynı anda üç adede kadar ekran desteği:
- 6K çözünürlüğe kadar iki adet Thunderbolt ekran
- 5K çözünürlüğe kadar bir adet Thunderbolt ekran veya 4K çözünürlüğe kadar bir HDMI ekran
|Aynı anda üç adede kadar ekran desteği:
- 6K çözünürlüğe kadar iki adet Thunderbolt ekran
- 5K çözünürlüğe kadar bir adet Thunderbolt ekran veya 4K çözünürlüğe kadar bir HDMI ekran
|Aynı anda üç adede kadar ekran desteği:
- 6K çözünürlüğe kadar üç adet Thunderbolt veya HDMI ekran
- 8K çözünürlüğe kadar bir adet HDMI ekran
|Bağlantı ve Genişletme
|Ön tarafta:
- USB-C
- 3,5 mm kulaklık jakı
Arka tarafta (M4):
- Gigabit Ethernet bağlantı noktası
- HDMI bağlantı noktası
- Thunderbolt 4 (3 adet USB-C)
|Ön tarafta:
- USB-C
- 3,5 mm kulaklık jakı
Arka tarafta (M4):
- Gigabit Ethernet bağlantı noktası
- HDMI bağlantı noktası
- Thunderbolt 4 (3 adet USB-C)
|Ön tarafta:
- USB-C
- 3,5 mm kulaklık jakı
Arka tarafta (M4):
- Gigabit Ethernet bağlantı noktası
- HDMI bağlantı noktası
- Thunderbolt 4 (3 adet USB-C)
|Ön tarafta:
- USB-C
- 3,5 mm kulaklık jakı
Arka tarafta (M4 Pro):
- Gigabit Ethernet bağlantı noktası
- HDMI bağlantı noktası
- Thunderbolt 5 (3 adet USB-C)
|Bağlantı Teknolojileri
|Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth 5.3
Gigabit Ethernet (RJ-45)
|Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth 5.3
Gigabit Ethernet (RJ-45)
|Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth 5.3
Gigabit Ethernet (RJ-45)
|Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth 5.3
Gigabit Ethernet (RJ-45)