M5 Çipli iPad Pro Aylar Öncesinden Kanlı Canlı Görüntülendi! (Video)

Apple'ın merakla beklenen yeni nesil iPad Pro'su, resmi lansmanından aylar önce bir Rus YouTuber'ın videosunda ortaya çıktı. Paylaşılan video M5 çipine sahip olduğu iddia edilen bu tabletin tasarımında köklü bir değişiklik olmadığını, ancak performans tarafında önemli sıçramalar sunduğunu gözler önüne seriyor. Detaylar haberde.

Rus YouTuber M5 iPad Pro İle Video Çekti

Videoda yer alan yeni tabletin dış görünüşü geçtiğimiz yıl mayıs ayında piyasaya sürülen M4 iPad Pro'ya bir hayli benziyor. Zira cihazın hala büyük, ince ve minimal çerçeveli bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.

Paylaşılan videoya göre M5 iPad Pro tıpkı söylentilerde olduğu gibi arka yüzeyinde tek bir kamera sensörüne sahip olacak. Öte yandan cihazın ön tarafta biri dikey biri ise yatay olarak konumlanacak iki ön kamera ile geleceği söyleniyordu. Maalesef videoda yeni tabletin ön tarafta kaç adet kameraya sahip olduğu net bir şekilde anlaşılamıyor.

Yeni tablette göze çarpan bir diğer değişiklik de M4 modelinde bulunan "iPad Pro" yazısının arka yüzeyden kaldırılmış olması. Görüntülerde tabletin kasasında yalnızca bir anten çizgisine, bir kamera adasına ve Apple logosuna yer verildiği görülüyor.

Geekbench Testleri Performans Artışını Doğruluyor

Söz konusu videonun sahibi YouTuber Wylsacom, paylaştığı içerikte M5 iPad Pro ile bir M4 iPad Pro'yu Geekbench testinde karşılaştırıyor. Sonuçlar M5 çipinin selefine kıyasla önemli bir performans artışı sunacağını gösteriyor.

Videoda paylaşılan CPU testlerinin sonuçları şu şekilde:

Model Tek Çekirdek Puanı Çoklu Çekirdek Puanı M5 iPad Pro 4133 15437 M4 iPad Pro 3718 13324

GPU testlerinde ise sonuçlar şöyle:

Model GPU Test Puanı M5 iPad Pro 74568 M4 iPad Pro 55702

Daha önce M4 MacBook Pro'yu da resmi tanıtımından önce sızdıran Wylsacom'un bu videosu M5 iPad Pro için de paylaştığı videonun gerçek olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Apple'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmediğini belirtelim.

M5 iPad Pro Ne Zaman Tanıtılacak

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği M5 çipli yeni iPad Pro modeli yeni çipsetten güç alan ilk Apple ürünü olacak. İddialara göre yeni model önümüzdeki aylarda resmen piyasaya sürülecek.

Peki siz sızdırılan yeni iPad Pro videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.