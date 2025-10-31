75 Bin TL'lik M5 iPad Pro Parçalarına Ayrıldı [Video]
Güçlü donanımı ve şık tasarımıyla öne çıkan M5 işlemcili iPad Pro parçalarına ayrıldı. Peki, Apple'ın yeni tabletini kolay tamir edilebiliyor mu?
⚡ Önemli Bilgiler
- M5 işlemcili iPad Pro'nun 13 inç sürümü, tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 5 puan aldı.
- Ekranın sökülmesinin biraz zor olduğu ancak sonraki sürecin kolay olduğu belirtildi.
- YouTube üzerinden paylaşılan video, tabletin donanım parçalarına yakından göz atma fırsatı da sunuyor.
Apple'ın en güçlü tabletlerinden biri olan M5 işlemcili iPad Pro parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte yeni iPad Pro modelinin içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi. Ayrıca tablet için tamir edilebilirlik puanı verildi.
M5 İşlemcili iPad Pro'yu Tamir Etmek Kolay mı?
iFixit, resmî YouTube kanalı üzerinden M5 işlemcili iPad Pro'yu parçalarına ayırarak ne kadar kolay tamir edilebildiğini test etti. İncelenen modelin yalnızca 5,1 mm kalınlığındaki 13 inçlik versiyün olduğunu belirtelim. Öncelikle tabletin ekran panelini çıkarıldı. Bir sonraki adımda vidalar söküldü ve donanım parçaları tek tek çıkarılmaya başlandı.
Ekranın sökülmesinin biraz zor olduğu ancak sonraki sürecin kolay olduğu belirtildi. Paylaşılan bilgliere göre USB-C bağlantı noktası da çok pratik bir şekilde çıkarılabiliyor. 6 dakika 24 saniye uzunluğundaki video ayrıca tabletin içerisindeki donanım parçalarına da yakından göz atma fırsatı sunuyor.
Sökme işleminin ardından tablete tamir edilebilirlik puanı verildi. Apple'ın yeni tableti tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 5 puan aldı. Tamir edilebilirliğin orta seviye zorluğa sahip olduğunu söylemek mümkün. Cihazın içinin görüntülenebilmesi için ekranın sökülmesi gerektiği belirtildi.
M5 İşlemcili iPad Pro'nun Özellikleri
Yeni iPad Pro 13 inç ve 11 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneği sunuyor. Ultra Retina XDR ekrana sahip olan tablette P3 geniş renk yelpazesi, ProMotion teknolojisi ve yansıma önleyici kaplama bulunuyor. Tablet ayrıca yapay zeka özellikleri Apple Intelligence desteğine de sahip.
Gücünü M5 işlemcisinden alan tablet daha hızlı işlem ve grafik performansı sunuyor. 10 çekirdekli GPU ve 10 çekirdekli CPU yapısı hem profesyonel uygulamalarda hem de yüksek grafikli oyunlarda çok akıcı bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. Böylece üst düzey bir tablet deneyimi elde ediliyor.
OPPO'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! 6000 mAh Bataryası Var
OPPO Find N6 ile ilgili yeni özellikler sızdırıldı. Telefon, yüksek bir batarya kapasitesi de dahil olmak üzere birçok etkileyici özellikle geliyor.
Tabletin arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu kamera 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. Ön yüzeyde de 12 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı seçenek bulunuyor.