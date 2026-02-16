Galaxy S26'nın Gizlilik Teknolojisi Apple'ın MacBook'larına Geliyor

Apple ve Samsung arasında yıllardır süren bir "esinlenme" yarışı var. Bu kapsamda her iki marka da birbirinin iyi özelliklerini yıllar içerisinde "esinlenerek aldı, geliştirdi ve pazara sundu". Yine benzer bir senaryo yaşandı ve Apple'ın Samsung S26 Ultra'da bulunacak yeni bir özelliği MacBook modellerine getireceği bilgisi ortaya çıktı. İşte konuyla ilgili detaylar...

MacBook'lara Gizlilik Kalkanı: Sevilen Samsung Özelliği Geliyor!

Apple ve Samsung arasındaki “birbirinden ilham alma” hikayesi yıllardır sürüyor. Ancak bu kez gündemde olan detay günlük hayatta gerçekten fark yaratabilecek bir özellik. Zira yeni iddialara göre Apple, Samsung’un Galaxy S26 Ultra modelinde sunacağı Privacy Display teknolojisini gelecekteki MacBook modellerine entegre etmeyi planlıyor. Bu sayede ekranlarınız istenmeyen misafirlere karşı koruma altında olacak.

İlk olarak Galaxy S26 Ultra modelinde sunulacak olan yeni özellik sayesinde ekranınız yandan bakanlara karşı görünmez hale getiriyor. Yani cihaz tam karşıdan normal şekilde görüntü sunarken yan açılardan bakıldığında ekran kararıyor ya da içerik okunamaz hale geliyor. Özellikle toplu taşımada, kafede ya da açık ofiste çalışan kullanıcılar için bu özellik ciddi bir güvenlik katmanı sağlıyor. Ayrıca bunun için piyasaya sürülen ekran koruyucuların aksine dikey bakışlarda görüntü de herhangi bir bozulmaya sebep olmuyor.

Gelen bilgilere göre Apple bu teknolojiyi direkt olarak kopyalamak yerine macOS sistemine entegre edilmiş farklı isimle sunulan bir özellik haline getirecek. Ancak beklentiler bu özelliğin 2029’dan önce gelmeyeceği yönünde. Yani kısa vadede değil uzun vadeli bir stratejinin parçası olabilir. Zira Apple yeni bir ekran teknolojisi yerine konuyu yazılım ile çözmeyi de denemeyi planlıyor olabilir.

Privacy Display Samsung tarafında ise donanım ve yazılım kombinasyonuyla çalışıyor. Kullanıcı isterse tüm ekran için ister belirli uygulamalar için ya da sadece ekranın belli bir bölümü için bu modu aktif edebiliyor. Özellikle bankacılık uygulamaları, mesajlaşma bildirimleri ve iş mailleri için büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca toplu taşıma gibi alanlarda davetsiz misafirlerin rahatsız edici bakışlarını da üzerinizden çekebiliyorsunuz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...