Xiaomi 18 Ultra'nın Özellikleri Sızdırıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi, yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Xiaomi 18 Ultra olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18 Ultra'nın ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 18 Ultra'da 6,9 inç ekran büüyklüğü, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Xiaomi'nin yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem daha yüksek performansla çalışacak hem de daha verimli olacak. Bu da pil ömrüne olumlu bir katkı sağlayacak. Ayrıca akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde çalışacak.

Xiaomi 18 Ultra, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.Xiaomi 17 Ultra'da 6800 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yeni modelde de 6800 mAh civarı bir batarya kapasitesi görebiliriz.

Kameraya dair herhangi bir bilgi paylaşılamdı ancak Xiaomi 17 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Yeni modelde de 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera görebiliriz.

Xiaomi 18 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Ultra'nın 2026'nın aralık ayında tanıtılması ıbekleniyor. Xiaomi 15 serisinde sadece Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra Türkiye'ye gelmişti. Global pazarda satışa sunulmaya hazırlanan Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ayrıca Xiaomi 18 ve Xiaomi 18 Ultra'nın da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.