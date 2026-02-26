macOS Tahoe 26.4 Public Beta 2 Çıktı! İşte Yeni Özellikler

Apple, macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4 ve watchOS 26.4 güncellemelerinin ikinci geliştirici beta sürümlerinin ardından, Public Beta yani halka açık test sürümlerini de yayınladı. Böylece genel beta sürümleri, geliştirici betasından bir gün ve ilk beta sürümlerinden bir hafta sonra kullanıma sunulmuş oldu.

Güncellemenin detaylarına geçmeden önce daha önce iOS beta sürümleri için yaptığımız uyarıyı yinelemek gerekiyor: Apple, söz konusu işletim sistemlerini hâlâ test aşamasında sunduğu için bu sürümleri cihazınıza yüklediğinizde çeşitli hatalar ve performans sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Risk almak istemeyen kullanıcıların macOS Tahoe 26.4’ün final sürümünü beklemesini tavsiye ediyoruz.

macOS Tahoe 26.4 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Tahoe yayınlandığında kaldırıldığı fark edilen ve kullanıcıların Apple’a tepki göstermesine neden olan Safari’deki kompakt sekme düzeni bu sürümle geri dönüyor. Ayrıca iPhone’larda olduğu gibi, Mac kullanıcılarının da şarj seviyesini yüzde 80 ile yüzde 100 arasında sınırlandırmasına olanak tanıyan Şarj Sınırı özelliği geliyor.

Apple’ın M serisi işlemcilerine sahip Mac modellerinde, Rosetta 2 kullanan bir uygulama açıldığında artık kullanıcıya uyarı gösteriliyor. Apple, macOS 27 sonrasında Rosetta desteğini aşamalı olarak sonlandırmayı planlıyor. Bu süreç tamamlandığında, Apple silikon için optimize edilmemiş uygulamalar çalışmayacak.

macOS Tahoe, Intel tabanlı Mac’lerde çalışacak son macOS sürümü olacak. Şirket, Intel mimarisine yönelik kalan özellikleri sistemden kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki macOS Tahoe 26.4 Beta sürümlerinde yeni emoji karakterleri gibi ek yenilikler de görülebilir.

Apple’ın güncellemeyi birkaç hafta daha test etmesi ve ilkbahar döneminde yayınlaması bekleniyor.