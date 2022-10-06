Made by Google'22 Etkinliği Gerçekleştirildi: İşte Pixel 7 Serisi, Pixel Watch ve Çok Daha Fazlası

Son yıllarda Pixel serisiyle kayda değer bir çıkış yakalayan Google, farklı sektörlere de el atarak kapsamını genişletmeye devam etmek istiyor. Bu plan çerçevesinde 6 Ekim'de düzenlenen Made by Google'22 etkinliğinde Pixel 7 serisinin yanında birçok yeni ürün de tanıtıldı.

Etkinlikte şüphesiz ki en çok beklenen ürünler yeni Pixel telefonlar oldu. Hem uygun fiyatlı hem de performans açısından gayet başarılı gibi duran telefonların dışında Pixel Watch, Pixel Tablet ve akıllı kapı zili de tanıtılan ürünler arasındaydı.

Güç ve Şıklık Bir Arada: Google Pixel 7 / Pixel 7 Pro

Pixel 6 serisiyle beraber orta segment Android telefonlar arasında kendini göstermeyi başaran Google, bu başarısına Pixel 7 serisi ile birlikte devam etmek istiyor. Bugün tanıtılan Pixel 7 telefonlarda Google'ın kendi ürettiği Tensor G2 işlemileri yer alıyor. Yeni seri telefonlarda Pixel 7 ve Pixel 7 Pro olmak üzere iki farklı model bulunuyor.

Standart ve pro model arasında kamera ve ekran geliştirmeleri dışında büyük farklılıklar bulunmaması, kullanıcıları mutlu eden gelişmelerden biri. Pixel 7'nin ekran tarafında AMOLED 90 Hz teknolojisi kullanılıyorken Pixel 7 Pro'da LTPO AMOLED 120 Hz niteliklerine sahip bir ekran bulunuyor. Pixel 7 Pro'nun en büyük farkı, standart modelde olmayan 48 megapiksellik telefoto lens olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda çok daha iyi bir batarya ve video kaydı imkanlarına sahip olan Pixel 7 Pro, 12 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Pixel 7 fiyatları firma tarafından Pixel 7 için 650 euro, Pixel 7 Pro için ise 900 euro olarak belirlendi. 6 Ekim'de ön sipariş için açılan telefonlar 13 Ekim itibarıyla raflarda yerini alacak.

Pixel 7 serisi telefonlar hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

Apple ve Samsung'a Güçlü Bir Rakip: Google Pixel Watch

Son yıllarda giyilebilir teknolojilere karşı artan ilginin farkında olan Google'ın Pixel ailesine bir akıllı saat ekleyeceğini biliniyordu. Sonunda ortaya çıkan Google Pixel Watch, kullanıcıların çoğu ihtiyacını karşılayacak gibi duruyor. Sade tasarımıyla dikkat çeken saat, sahip olduğu özellikler ve yazılım desteği açısından da öne çıkıyor. Google Pixel Watch'ta firmanın neredeyse tüm servislere ulaşılabildiği gibi akıllı telefonlar için düzenlenmiş fitness takip uygulaması Fitbit Premium, 6 ay boyunca kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Aynı zamanda Pixel Watch alan kullanıcılar, 3 aylık ücretsiz YouTube Premium hediyesi de alıyor.

Apple ve Samsung gibi tamamen kişiselleştirilebilir kordonlara sahip olan Pixel Watch'un şarj süresi 24 saate kadar ulaşabiliyor. Saatte sensör olarak ise kalp ritmi, kandaki oksijen miktarı, ECG ve düşme dedektörü (2023'te gelecek) bulunuyor. 41 mm çaptaki bir daire tasarımıyla karşımıza çıkan saat 6 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 13 Ekim itibarıyla satışa çıkacak. Google Pixel Watch fiyatı, firma tarafından hücresel bağlantısız modelde 350 dolar, hücresel bağlantıya sahip modelde ise 399 dolar olarak belirlendi.

Google Pixel Watch hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Google Farkı Büyük Ekranlarda: Google Pixel Tablet

Google etkinliğinin ana odak noktası şüphesiz ki Pixel 7 serisi ve Pixel Watch oldu. Fakat bunun dışında firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Pixel Tablet hakkında da bilgi edinme şansımız oldu. İlk defa mayıs ayında detayları hakkında bazı bilgiler elde edebildiğimiz tablet, tanıtımı yapılmasa da Made by Google'22 etkinliğinde karşımıza çıktı.

Pixel tasarımının korunduğu tabletin orta-üst segment Android tabletlerin arasında yerini alması bekleniyor. Google'ın yeni Tensor G2 veya daha üst modelini kullanacağı düşünülen Pixel Tablet, firma tarafından sağlanan hem tablet tutucu hem de kablosuz şarj istasyonu görevindeki cihazla birlikte sunulacak. Google Pixel Tablet'in özellikle ekran tarafında çok önemli geliştirmeler yapıldığı hakkında sızıntılar bulunuyor. Şimdilik tabletin detaylı teknik özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Google Pixel Tablet hakkında güncellemeler için Tamindir'i takipte kalın!

Yeni Teknolojiler: Nest Doorbel ve Nest Wifi Pro

Etkinlikte tanıtılan diğer ürünler de Nest Doorbel ve Nest WiFi Pro oldu. Akıllı ev konseptinin her geçen gün geliştiği günümüzde sektörde kendi yerini edinmek isteyen Google, alıştığımız bir tasarım olan güvenlik kameralı kapı zili tasarımını piyasaya sunacak. Nest Doorbel adıyla tanıtılan ürün; kamerası sayesinde kimin geldiğini tanımak, Google Home uygulamasındaki aletlerle ortak çalışma, uyumluluk, güvenlik ve yüksek şarj ömrü gibi noktalarda öne çıkıyor. Nest Dorbell 179 dolardan satışa sunulacak.

Nest WiFi Pro ise hızlı, güvenilir bir Wi-Fi 6E deneyimi sunmak adına piyasaya sürüldü. Özellikle ev içerisinde ulaşılamayan noktalar için bir kapsam genişletme aygıtı oan Nest WiFi Pro, evin tüm noktalarına 6 GHz bandında internet taşıyabiliyor. Nest WiFi Pro'nun 199 dolardan satışa sunulması bekleniyor.