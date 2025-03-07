Magarsus Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Magarsus yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Magarsus 2. sezon bölüm tarihleri!
Magarsus yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın popüler dizisinin ikinci sezonunu izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.
2023'te yayınlanmaya başlayan dizi, ilk bölümüyle beraber büyük beğeni topladı. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği dizinin senaristleri arasında Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen yer alıyor. Peki, Magarsus dizisinin yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Magarsus Yeni Bölüm Tarihleri
Magarsus dizisinin 2. sezon 1. bölümü 6 Mart 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Yeni sezonun ikinci bölümü 13 Mart, üçüncü bölümü ise 20 Mart tarihinde yayınlanacak. Magarsus 2. sezon bölüm tarihleri şu şekilde:
- Magarsus 2. sezon 2. bölüm tarihi: 13 Mart 2025
- Magarsus 2. sezon 3. bölüm tarihi: 20 Mart 2025
- Magarsus 2. sezon 4. bölüm tarihi: 27 Mart 2025
- Magarsus 2. sezon 5. bölüm tarihi: 3 Nisan 2025
- Magarsus 2. sezon 6. bölüm tarihi: 10 Nisan 2025
- Magarsus 2. sezon 7. bölüm tarihi: 17 Nisan 2025
- Magarsus 2. sezon 8. bölüm tarihi: 24 Nisan 2025
Gassal Dizisi 2. Sezon Ne Zaman?
Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Gassal dizisi yeni sezon tarihi!
Magarsus 2. Sezon 1. Bölüm Fragman
Magarsus Hangi Gün Yayınlanıyor?
7,7 IMDb puanıyla dikkat çeken Magarsus dizisi perşembe günleri yayınlanıyor.
Magarsus Konusu
Dram türündeki Magarsus, Sarıbahçe ilçesinde narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hikâyesini konu alıyor.
Magarsus Oyuncuları
- Berkay Ateş
- Çağlar Ertuğrul
- Merve Dizdar
- Burcu Gölgedar
- Sümeyye Aydoğan
- Mehmet Bozdoğan
- Sezer Arıçay
- Uğur Uzunel
- Menderes Samancılar
- Cem Bender
- Ercan Kesal
Magarsus Nasıl ve Nereden İzlenir?
Magarsus dizisini BluTV isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında BluTV aboneliği alarak kütüphanedeki tüm içeriklere ulaşabilirsiniz.