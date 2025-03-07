Magarsus Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Magarsus yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın popüler dizisinin ikinci sezonunu izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

2023'te yayınlanmaya başlayan dizi, ilk bölümüyle beraber büyük beğeni topladı. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği dizinin senaristleri arasında Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen yer alıyor. Peki, Magarsus dizisinin yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Magarsus Yeni Bölüm Tarihleri

Magarsus dizisinin 2. sezon 1. bölümü 6 Mart 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Yeni sezonun ikinci bölümü 13 Mart, üçüncü bölümü ise 20 Mart tarihinde yayınlanacak. Magarsus 2. sezon bölüm tarihleri şu şekilde:

Magarsus 2. sezon 2. bölüm tarihi: 13 Mart 2025

13 Mart 2025 Magarsus 2. sezon 3. bölüm tarihi: 20 Mart 2025

20 Mart 2025 Magarsus 2. sezon 4. bölüm tarihi: 27 Mart 2025

27 Mart 2025 Magarsus 2. sezon 5. bölüm tarihi: 3 Nisan 2025

3 Nisan 2025 Magarsus 2. sezon 6. bölüm tarihi: 10 Nisan 2025

10 Nisan 2025 Magarsus 2. sezon 7. bölüm tarihi: 17 Nisan 2025

17 Nisan 2025 Magarsus 2. sezon 8. bölüm tarihi: 24 Nisan 2025

Magarsus 2. Sezon 1. Bölüm Fragman

Magarsus Hangi Gün Yayınlanıyor?

7,7 IMDb puanıyla dikkat çeken Magarsus dizisi perşembe günleri yayınlanıyor.

Magarsus Konusu

Dram türündeki Magarsus, Sarıbahçe ilçesinde narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hikâyesini konu alıyor.

Magarsus Oyuncuları

Berkay Ateş

Çağlar Ertuğrul

Merve Dizdar

Burcu Gölgedar

Sümeyye Aydoğan

Mehmet Bozdoğan

Sezer Arıçay

Uğur Uzunel

Menderes Samancılar

Cem Bender

Ercan Kesal

Magarsus Nasıl ve Nereden İzlenir?

Magarsus dizisini BluTV isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında BluTV aboneliği alarak kütüphanedeki tüm içeriklere ulaşabilirsiniz.