Magarsus Dizisi 2. Sezon Ne Zaman? (Video)

Magarsus 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın popüler dizisinin ilk sezonunu bitren izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Blutv tarafından yapılan duyuru ile birlikte Magarsus yeni sezon tarihi belli oldu.

2023 yılında BluTV üzerinden yayınlanmaya başlayan dizi, ilk bölümüyle birlikte çok beğenildi. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği dizinin senaristleri arasında Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen yer alıyor. Peki, Magarsus dizisinin yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

Magarsus 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Dram türündeki Magarsus dizisinin 2. sezon bölümleri 6 Mart 2025 tarihinde yayınlanmaya başlayacak. Yeni sezonun kaç bölümden oluşacağı henüz açıklanmadı ancak ilk sezonda sekiz adet bölüme yer verilmişti.

Magarsus 2. Sezon Duyuru Videosu

Magarsus Oyuncuları

Berkay Ateş

Çağlar Ertuğrul

Merve Dizdar

Burcu Gölgedar

Sümeyye Aydoğan

Mehmet Bozdoğan

Sezer Arıçay

Uğur Uzunel

Menderes Samancılar

Cem Bender

Ercan Kesal

Magarsus Konusu

7,7 IMDb puanına sahip olan Magarsus, Sarıbahçe ilçesinde narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hikâyesini konu alıyor.

Magarsus Nasıl ve Nereden İzlenir?

Magarsus dizisinin tüm bölümlerini BluTV isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında BluTV aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.