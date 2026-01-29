Retro Görünümlü Güçlü Oyun Bilgisayarı Tanıtıldı: İçinde Yok Yok!

Özellikle yüksek donanımlı ürünleriyle tanıdığımız Maingear kısa bir süre önce yeni retro oyun bilgisayarını tanıttı. Tasarımıyla nostalji rüzgarları estiren Maingear Retro98 isimli yeni cihaz dışarıdan bakıldığında 90'lı yılların sonundan kalma bilgisayar kasalarını andırıyor. Ancak içerisinde ise günümüzün en üstün donanımlarını barındırıyor. İşte detaylar!

Maingear Retro98'in Özellikleri

Yeni oyuncu bilgisayarı özellikle orta yaş ve üzeri kullanıcıların ilk bakışta hatırlayacağı retro kasaları birebir andıran tasarım detaylarına sahip. Cihazın el yapımı gövdesinde o dönemlerin olmazsa olmazlarından LED ekran, çalışan bir Turbo butonu ve hatta sistemi kilitlemek için kullanılan fiziksel bir anahtar bile yer alıyor.,

Öte yandan kasanın içerisinde baktığımızda bizi bambaşka bir boyut karşılıyor. Zira cihaz 2026'nın en güncel ve en güçlü bilgisayar teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Öyle ki dört farklı versiyon ile piyasaya sürülen cihazın en üst düzey sürümü AMD Ryzen 9 9950X3D işlemcisinden güç alırken grafik tarafında NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartını kullanıyor.

64 GB DDR5 RAM ve 4 TB NVMe Gen5 SSD ile birlikte gelen Maingear Retro98, ayrıca açık döngü teknolojisine sahip olan sıvı soğutma sistemi sayesinde performansını sürekli en üst seviyede de tutabiliyor .MSI X870E Gaming Plus WiFi anakart üzerine inşa edilen sistemin enerji ihtiyacını ise MSI imzalı 850W güç kaynağı karşılıyor.

Özellik Retro98 | 5070 Retro98 | 5080 Retro98 | 5090 Retro98 Alpha İşlemci (CPU) Intel Core Ultra 7 265K AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9850X3D AMD Ryzen 9 9950X3D Ekran Kartı (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5090 Soğutma MAINGEAR EPIC 360mm AIO (Sıvı Soğutma) MAINGEAR EPIC 360mm AIO (Sıvı Soğutma) MAINGEAR EPIC 360mm AIO (Sıvı Soğutma) Özel Alphacool Açık Devre (GPU/CPU), 6x Alphacool Chrome Apex Stealth Fan, Çift Radyatör (360mm + 240mm) Bellek (RAM) 32GB Kingston FURY Beast DDR5 6000MT/s CL32 32GB Kingston FURY Beast DDR5 6000MT/s CL32 32GB Kingston FURY Beast DDR5 6000MT/s CL32 64GB Kingston FURY Beast DDR5 6000MT/s CL32 Depolama 2TB NVMe Gen4 SSD 2TB NVMe Gen4 SSD 2TB NVMe Gen4 SSD 4TB Kingston FURY Renegade NVMe Gen5 SSD Anakart MSI Z890 Gaming Plus WiFi MSI X870E Gaming Plus WiFi MSI X870E Gaming Plus WiFi ASRock PG X870E Nova WiFi Güç Kaynağı (PSU) MSI 650W G MSI 850W G MSI 1250W G XPG Fusion 1600W Titanium İşletim Sistemi Windows 11 Home Windows 11 Home Windows 11 Home Windows 11 Pro

Fiyatı Ne Kadar?

Tahmin edebileceğiniz üzere bu denli güçlü donanımları özel bir tasarımla birleştiren yeni bilgisayar dudak uçuklatan fiyat etiketlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak parayı gözden çıkarmak da yeterli olmayabilir.

Resmi duyuruya göre yeni Maingear Retro98 sınırlı sayılarda satışa sunulacak. Standart modelden sadece 32 adet tepe model 'Alpha'dan ise dünya genelinde yalnızca 5 adet üretilecek. İşte fiyat listesi:

Retro98 | 5070: 2.499 dolar (yaklaşık 108.500 TL)

Retro98 | 5080: 3.499 dolar (yaklaşık 151.900 TL)

Retro98 | 5090: 4.999 dolar (yaklaşık 216.950 TL)

Retro98 Alpha: 9.799 dolar (yaklaşık 425.250 TL)

Peki siz yeni retro oyun bilgisayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.