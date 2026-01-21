Makyajlı Kia Niro Tanıtıldı! Bilim Kurgu Filmlerini Aratmıyor

Kia Niro, tasarım açısından önemli bir değişime uğradı. Hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli olmak üzere üç farklı seçenekle birlikte sunulacak olan bu makyajlanmış model, aracın hem dış hem iç görünüm açısından küçük dokunuşlarla farklı bir tarza bürünmesini sağladı.

Makyajlı Kia Niro Nasıl Görünüyor?

Kia, son yıllarda çıkardığı pek çok elektrikli araçta daha modern ve keskin katlara sahip bir tasarıma bağlı kalıyor. Opposites United olarak adlandırılan bu tarz, Niro modelinde de kendini gösterdi. Eski görünümünden kurtulan model artık daha yeni nesil bir hissiyat sunuyor.

Arabanın arkasındaki stop lambaları artık daha koyu renkli görünüyor. Eskiden daha kuran lambalar yerini çok daha keskin bir çizgi şeklinde görünen modern LED ışıklar alıyor. Böylece teknolojik yönü daha çok ön plana çıkıyor. Ayrıca arka kapı ile bagaj arasında duran ve aracın kendi renginden farklı olmasıyla kendini gösteren panel, genel renklerle aynı ve daha ince hâle getirildi.

İç tarafa geçtiğimizde en büyük değişikliğin çift ekranlı sistemde yapıldığını görüyoruz. Bu sistem, yeni çift 12,3 inçlik sistemle değiştirildi. Sürücülerin dikkatinin dağılmaması içinse ses ayarı gibi temel işlevler için fiziksel düğmeler bir kenara atılmadı. Direksiyon da iç kısımda yapılan değişikliklerle uyumlu kılındı.

Aracın teknik özelliklerinin Mart ayında açıklanması bekleniyor. Mevcut verilere göre hibirt versiyon 139 beygir gücü üretirken hem benzinle çalışan hem şarj edilip sadece elektrikle yaklaşık 53 kilometre gidebilen PHEV sürümü 180 beygir gücü sağlıyor. Tamamen elektrikli versiyon ise 201 beygir gücü ve tek şarjla 407 kilometre menzil sunuyor.