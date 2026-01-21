Ferrari'den Kritik Hamle! Şekil Değiştiren Arabalar Geliyor

Otomobillerin geçmişine baktığımızda açılıp kapanan arka rüzgarlıklar gibi birçok gelişme yaşandığını görüyoruz. Bu sistemler, araba hız aldıkça havanın bir duvar işlevi görmesini engellemek adına aracın şeklini değiştirerek direnci azaltmaya olanak tanıyor. Yeni patente bakılacak olursa Ferrari de mevcut sistemleri bir adım daha ileri götürerek birçok parçası şekil değiştirilebilir yapıda olan arabalar sunmaya hazırlanıyor.

Ferrari, Şekil Değiştiren Arabalar Üzerinde Çalışıyor

Ferrari'nin yeni aldığı patent, aracın şık görünümü ile verimlilik arasındaki karmaşanın ortadan kalkmasını sağlamak için yeni bir yöntem geliştirdiğini gösterdi. Bu yöntem, aracın kendine hayran bırakan görüntüsü korunurken bir yandan da performansını arttırmaya yardımcı olmaya odaklanacak.

Ferrari'nin planının büyük bir kısmını gerekli olduğu anlarda esneyebilen ve daha sonra eski hâline geri dönebilen parçalar oluşturuyor. Bu malzemeler, sert plastik değil, insanların uzuvlarına benzer şekilde ihtiyaç hâlinde belirli bir açıya kadar esnetilebilecek bir yapıdaki elastik malzemelerden oluşacak.

Araç dururken şık ve sorunsuz bir şekilde görünecek. Çok yüksek hıza ulaşıldığında ise rüzgarın baskısı ve arabanın içindeki mekanizmalarla birlikte parçalarda hafifçe eğilme gibi şekil değişiklikleri görülmeye başlanacak. Dışarıdan bakıldığında herhangi bir kalabalık görüntüye neden olmayacak. Her şey doğru malzeme seçimi ve üzerinde iyi düşünülmüş bir sistemden ibaret olacak.

Bu yeni sistem hâlihazırda bükülebilen parçalardan farklı olarak sadece kanatları değil, arabanın arka çamurlukları da dahil olmak üzere pek çok parçasını rüzgarın geliş açısına göre değiştirmeyi mümkün hâle getirecek. Bir yere park edildiğinde eski hâline geri dönecek olması da görünüme önem verenler açısından büyük avantaj sağlayacak.