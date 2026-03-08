Manisa’daki BYD Fabrikası İçin Önemli Gelişme: Çin’den Onay Geldi

Türkiye otomotiv pazarında son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri BYD'nin Manisa'da kurması beklenen yeni fabrikası. Bu noktada pek çok farklı iddia gündeme gelirken herkes BYD'den gelecek olan açıklamayı bekliyordu. Bu kapsamda Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nden gelen yeni açıklama projenin geleceğine dair önemli bir işaret verdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD’nin Türkiye Yatırımı İçin Çin’den Onay Çıktı!

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen iftar programında BYD’nin Türkiye yatırımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kıvırcık, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan BYD fabrikası için Çin hükümetinden yatırım onayının alındığını ifade etti. Kıvırcık yaptığı konuşmada son dönemde yatırımın gerçekleşmeyeceğine yönelik çeşitli iddiaların ortaya atıldığını hatırlattı.

Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde farklı bilgiler aldıklarını belirten Kıvırcık, Çinli otomotiv devinin Türkiye’deki yatırım planı için Çin tarafındaki resmi onay sürecinin tamamlandığını söyledi. Açıklamada fabrikanın kurulmasına yönelik çalışmaların yakın zamanda başlamasının beklendiği de ifade edildi. Öte yandan geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Avrupa otomotiv üretim zincirinde yer almaya devam edeceğinin açıklanması da yatırım açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin “Made in Europe” planı içerisinde kalacağının netleşmesi, Avrupa pazarına yönelik üretim yapılabilmesi açısından kritik bir avantaj sunuyor.

Bu durumun Manisa’da kurulması planlanan BYD fabrikasının stratejik önemini daha da artırdığı belirtiliyor. Bilindiği üzere BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar büyüklüğünde bir yatırım yapmayı planladığı ifade ediliyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan tesisin elektrikli araç üretimi ve yeni nesil otomotiv teknolojileri açısından önemli bir üretim merkezi olması hedefleniyor. Bu yatırım kapsamında devlet tarafından çeşitli teşvik ve destek mekanizmalarının da devreye alındığı biliniyor.

Konu daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşınmıştı. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç tarafından verilen soru önergesinde, yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen Manisa’da fabrikanın inşasına başlanmadığı ve üretim takviminin kamuoyuyla paylaşılmadığı ifade edilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise verdiği yanıtta yatırımın proje bazlı devlet destekleri kapsamında yürütüldüğünü ve sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini belirtmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.