Maraş'ta Kalp Ritmini Ölçebilen Giysi Geliştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Çetiner, beş yıl süren çalışmalarının ardından kalp ritmini kumaşın dokusundaki iletken iplikler sayesinde algılayıp, bluetooth yoluyla akıllı telefonlara aktaran tişört geliştirdi.

Geliştirdikleri giysiden önce EKG ölçümünün metal sensörler aracılığıyla yapıldığını aktaran Çetiner, kendi çalışmalarının asıl amacının bu sensörleri ortadan kaldırarak, ölçümleri giysiler aracılığıyla yapabilecek bir sistem geliştirmek olduğunu söyledi. Suat Çetiner, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleriyle çalışarak ürünü ortaya çıkardıklarını anlattıktan sonra şunları ekledi: “Tasarladığımız ürün sayesinde, hastaneye gidilmesine gerek kalmıyor. Hastanede çekilen EKG'de vücuda bağlanan elektrotlar veya probları ortadan kaldırıyor. Kalbin elektriksel sinyallerini, kablo kullanmadan kumaşın dokusundaki iletken iplikler sayesinde algılayıp elektronik bir modüle gönderiyoruz. Elektronik modül bu bilgileri işledikten sonra bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonlara 'kalbin haritasını' gönderiyor. Bu tişörtü sağlıklı kişiler de hastalar da giyebilir.”

EKG’nin kimi durumlarda çok önemli olduğunu ve geliştirdikleri ürünle birçok hastaya yardımcı olabileceklerini söyleyen Çetiner, “Bu çalışmada, kalbin elektriksel aktivitelerini tespit etmek ve kaydetmek amacıyla elektronik tekstil ürünü olan akıllı giysi geliştirilmiştir. Kalp atışlarını görüntüleyen akıllı giysi, vücuda bağlanan harici elektrotlar yerine tekstil esaslı sensörleri bünyesinde barındıran, giyilebilir elektronik tekstillere yönelik farklı bir bakış açısı sunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Çetiner, geliştirdikleri akıllı tişörtün TÜBİTAK tarafından düzenlenen Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması'nda "Temel Sektörler" kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde ettiğini vurgulayarak, ürünün geliştirilmesi ve satılmaya başlanması için melek yatırımcılardan destek beklediklerini de vurguladı.