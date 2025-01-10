Cumhuriyetçi Senatör: "Mark Zuckerberg Beni Kafes Dövüşüne Davet Etti"

Teknoloji liderleri arasında "kafes dövüşü" kavramı çok hayret ettiğimiz bir şey değil. Hemen hemen birkaç ayda bir tanıdık bir isimden kafes dövüşü teklifi duyuyoruz. Bu kez sırada Mark Zuckerberg var. Meta kurucusu Zuckerberg, Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'i kafes dövüşüne davet etti.

The Benny Show programında Benny Johnson ile röportaj yapan Senatör Mullin durumu şöyle anlattı:

Mark birkaç kez bana mesaj attı. Adam gerçekten Brezilya jiu-jitsusuna merak salmış. Gelip onunla antrenman yapmamı, hatta kafese girip dövüşmemi istiyor. Bana ‘Bir ara gel, birlikte antrenman yapalım,’ dedi. Bu harika olurdu.

Senatörün Dövüş Geçmişi

Mullin, dövüş dünyasına yabancı değil. 2007’ye kadar üç resmi maçta dövüşerek 3-0’lık bir Xtreme Fighting League rekoruna kırdı. Ancak son yıllarda dövüşten çok meydan okumalarıyla gündemde.

Örneğin, 2023 yılında Uluslararası Teamsters Sendikası Başkanı Sean O’Brien’a, attığı eleştirel tweet'ler nedeniyle Kongre salonunda dövüş teklif etmişti. Ancak bu olay yalnızca bağırışmalarla sonuçlanmıştı.

Mark Zuckerberg ise 2022’den beri Brezilya jiu-jitsusu ile ilgileniyor. Profesyonel eğitmenlerle çalışan teknoloji patronu, katıldığı ilk turnuvada madalya kazanmayı başardı. Hatta bir dönem Elon Musk’a kafes dövüşü meydan okumasıyla gündeme gelmişti.

Tabii Musk bu davete kaçamak yanıtlar vererek geçiştirdi ve söz konusu dövüş hiçbir zaman sahne almadı.

Bu süreçte ACL sakatlığı geçiren Zuckerberg'in kondisyonu şu an iyi.

Dövüş Bahane: Politik Yakınlaşma Artıyor

Son dönemlerde teknoloji liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile arası epey iyi. Trump'ın yemin törenine milyonlarca dolar bağış yapan liderler arasında Zuckerberg'in de olması, kendisini eleştiri oklarına maruz bırakıyor.

Bazı yorumculara göre Zuckerberg şu an sağ eğilimli bir politik çizgiye doğru kayıyor. Son aylarda Donald Trump’la yakınlaşması, hatta Facebook’tan gerçeklik kontrolünü kaldırma kararı bunun bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Sizce bu meydan okuma gerçekleşir mi? Zuckerberg, Senatör Mullin karşısında şansını zorlayabilir mi? Yorumlarda buluşalım.