Marvel Rivals Oynayanlara Para Dağıtılacak! Fırsatı Kaçırmayın

Marvel Rivals'ın ilk yıl dönümü yaklaşıyor. NetEase, bu özel günü kutlamak adına bütün oyunculara para dağıtacağını duyurdu. Oyuncular, ilerleyen günlerde başlayacak olan kutlama etkinliği sırasında bu hediyeyi alarak karakterinin görünümünü değiştirmekten özel kozmetik ögeler elde etmeye kadar çok çeşitli şekillerde değerlendirebilecek.

Marvel Rivals Oynayanlara 2500 Unit Verilecek

NetEase, Marvel Rivals oyuncularına yıl dönümü kutlaması etkinliğinin bir parçası olarak 2500 unit vereceğini açıkladı. Bu oyun içi para birimi yaklaşık 1056 TL'ye denk geliyor. Bu hediye, 27 Kasım'da başlayacak olan kutlamalarla birlikte dağıtılmaya başlanacak. Bu oyun içi para birimini kullanarak birçok şey alabileceksiniz.

Geliştiricinin dağıtacağı para sayesinde karakterlerin nasıl görüneceğinizi değiştirmenize imkân tanıyan kostümler, spreyler ve diğer kozmetik ögeler ve hatta özel paketler alabileceksiniz. Normalde bu parayı kazanmak için görevleri tamamlamak, başarımlar kazanmak, Battle Pass üzerinde ilerleme kaydetme gibi uzun ve zahmetli bir süreç gerekiyor ancak bu etkinlik sayesinde hiç uğraşmadan 2500 unit sahibi olacaksınız.

Yıl dönümü etkinliğinde ayrıca Legendary Jeff the Land Shark Shark kostümünü kazanma fırsatına sahip olacaksınız. Yıl dönümü temalı başka kostümler de satın alınabilecek şekilde oyuna eklenecek. Oyunun beşinci sezonu, 14 Kasım Cuma günü başlayıp Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

Beşinci sezonla birlikte X-Men'den bildiğimiz Rogue ve Gambit oyuna dahil olacak. Rogue'u sezonun ortasında oynama imkânına sahip olacaksınız. Bu sezonda ayrıca uzun zamandır beklenen platformlar arası ilerleme özelliği de oyuna eklenecek. Bu sayede oyundaki tüm ilerlemeniz diğer platformlarda da geçerli olacak.

Marvel Rivals Nasıl Bir Oyun?

Marvel Rivals, Valorant benzeri oyunlar arasında yer alıyor ancak Riot Games'in oyunundan farklı olarak tamamen Marvel evreninde geçiyor. Bu da Marvel'ın dünya genelinde popüler süper kahramanlar ve süper kötülerinden oluşan büyük bir karakter yelpazesine sahip olduğunuz anlamına geliyor.

Oyunda Wolverine, Hulk, Spider-Man ve daha birçok karakter mevcut. Ücretsiz bir şekilde oynanabilen bu oyunda her karakterin farklı bir rolü bulunuyor. Kimi oyuncu takımı korumakla yükümlü tank rolünü taşırken kimi oyuncu ise yüksek hasar potansiyesi ile ön plana çıkıyor. Takımın zafer elde etmesi ise takım üyelerinin ne kadar iyi uyum sağladığına bağlı oluyor.