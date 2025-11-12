Süper Kahramanlı Dövüş Oyunu Geliyor! Fragman Paylaşıldı

Süper kahramanlara sahip yeni bir dövüş oyunu geliştiriliyor. Marvel Tokon: Fighting Souls olarak isimlendirilen oyunun fragmanı yayınlandı. Tanıtım videosu heyecan seviyesini artırmayı başardı. Peki, yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun neler sunacak?

Marvel Tokon: Fighting Souls'un Fragmanı Nasıl İzlenir?

PlayStation'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Marvel Tokon: Fighting Souls için tanıtım videosu paylaşıldı. 1 dakika 21 saniye uzunluğundaki fragman, oyunun bölüm ve karakter tasarımları, atmosferi, oynanışı ve efektleri hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Videoya göre oyun eğlenceli bir oyun deneyimi sunacak.

Arc System Works tarafından Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilmekte olan oyun PC ve PlayStation 5 platformlarına gelecek. Çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca 5-7 Aralık tarihleri arasında PlayStation 5'te kapalı beta yapılacak. Bu beta sayesinde bazı oyuncular, oyunu çıkmadan deneyimleyebilecek.

Marvel Tokon: Fighting Souls Nasıl Bir Oyun?

En iyi dövüş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Marvel Tokon: Fighting Souls'ta Marvel karakterlerinden oluşan dört kişilik bir takım kurup rakibimizi yenmeye çalışacağız. Oyunda Captain America, Iron Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Storm, Doctor Doom, Spider-Man ve Ghost Rider dahil olmak üzere pek çok karakter bulunacak.

Etkileyici grafiklere sahip olan oyun hızlı tempolu ve aksiyon dolu bir oynanış sunacak. Süper kahraman temalı dövüş oyununda tek oyunculu, çevrim içi PvP ve ortak/bölünmüş ekran PvP modları yer alacak. Marvel Tokon: Fighting Souls'un PC sürümüne Steam ve Epic Games mağazalarından erişilebilecek.